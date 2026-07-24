Украина не выиграет группу Лиги наций: букмекеры дали прогноз

Сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. По состоянию на 24 июля 2026 года для нашей команды букмекеры установили коэффициент 2.88 – второй из всех сборных, попавших в группу.

Больше всего же шансов, по мнению vbet, у сборной Венгрии. Для нее действует коэффициент 1.91.

Третьей идет сборная Грузия. Для нее действует коэффициент 7.00.

Меньше всего шансов у сборной Северной Ирландии. Для нее установили коэффициент 9.00.

Напомним: победа в группе дает возможность подняться в элитную лигу европейского футбола – лигу А. Команда же, которая займет 4 место опустится в лигу С.

При этом команды со вторых мест играют стыковые матчи за выход в Лигу A с командами, занявшими третьи места в группах Лиги A. А команды с третьих мест Лиги B борются за выживание со вторыми местами Лиги C.

Расписание сборной Украины в Лиге наций

Сами матчи группового этапа пройдут с 25 сентября по 17 ноября 2026 года. За это время Украина встретится с:

Венгрией (в гостях) – 25 сентября;

Грузией (в гостях) – 28 сентября;

Северной Ирландией (на своем поле) – 2 октября;

Венгрией (на своем поле) – 5 октября;

Северной Ирландией (в гостях) – 14 ноября;

Грузией (на своем поле) – 17 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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