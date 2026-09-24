Украина не выиграет группу Лиги наций: букмекеры дали прогноз
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Букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. За день до первого матча для нашей команды букмекеры установили коэффициент 2.88 – второй из всех сборных, попавших в группу.
Больше всего же шансов, по мнению vbet, у сборной Венгрии. Для нее действует коэффициент 1.91.
Третьей идет сборная Грузия. Для нее действует коэффициент 7.00.
Меньше всего шансов у сборной Северной Ирландии. Для нее установили коэффициент 9.00.
Напомним: победа в группе дает возможность подняться в элитную лигу европейского футбола – лигу А. Команда же, которая займет 4 место опустится в лигу С.
При этом команды со вторых мест играют стыковые матчи за выход в Лигу A с командами, занявшими третьи места в группах Лиги A. А команды с третьих мест Лиги B борются за выживание со вторыми местами Лиги C.
Расписание сборной Украины в Лиге наций
Сами матчи группового этапа пройдут с 25 сентября по 17 ноября 2026 года. За это время Украина встретится с:
- Венгрией (в гостях) – 25 сентября;
- Грузией (в гостях) – 28 сентября;
- Северной Ирландией (на своем поле) – 2 октября;
- Венгрией (на своем поле) – 5 октября;
- Северной Ирландией (в гостях) – 14 ноября;
- Грузией (на своем поле) – 17 ноября.
Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом турнира букмекеры видят испанскую "Барселону". Украинский "Шахтер" же лишь 28-й в списке претендентов на победу.
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