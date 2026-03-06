Украина не выйдет на Чемпионат мира-2026? Букмекеры дали прогноз на квалификацию

Букмекеры не считают сборную Украины фаворитом на выход в финал пути B европейской части квалификации на Чемпионат мира-2026. Шансы соперников нашей национальной команды – сборной Швеции – оцениваются выше.

Как рассказали в vbet, для Украины определен коэффициент 1.95. Для Швеции – 1.75.

В целом же, по мнению букмекеров, наиболее вероятным счетом игры (без учета потенциальной серии пенальти) является 0:1 в пользу Швеции. Далее идут:

1:0 (победа Украины) – 2.11;

1:1 – 2.55;

0:2 (победа Швеции) – 4.40;

1:2 (победа Швеции) – 4.80.

Матч состоится 26 марта. Начало – 21:45 по Киеву.

В финале пути B европейской части квалификации выигравшая команда сыграет против победителя пары Польша – Албания.

По данным букмекеров, в этой паре фаворитом является сборная Польши. Так:

для нее действует коэффициент 1.25;

для Албании – 3.50.

Финал запланирован на 31 марта. Начало – 21:45 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, перед стартом 1/8 финала Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". На его победу действует коэффициент 4.00. Среди фаворитов также украинский "Шахтер" – он 6-й в списке с коэффициентом 13.00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!