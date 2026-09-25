Украина проиграет? Букмекеры оценили шансы нашей сборной в игре против Венгрии

По мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом в матче 1 тура нового розыгрыша Лиги Наций против сборной Венгрии. На победу нашей команды действует коэффициент 3.41, тогда как для венгров он составляет 2.31.

На ничью же, по мнению vbet, также установлен коэффициент 3.41. Т.е., вероятность мирного исхода поединка и победы Украины оценивается одинаково.

В то же время, самым вероятным букмекерам видится счет 1:1 – для него установлен коэффициент 5.90. А кроме того:

1:0 (победа Венгрии) – 7.10;

2:1 (победа Венгрии) – 8.80;

0:1 (победа Украины) – 9.40.

Наименее вероятным же считаются счета 4:4 и 5:5. Для них установлены коэффициенты 401.00.

Игра состоится 25 сентября в Венгрии. Начало – 21:45.

Расписание сборной Украины в Лиге наций

В целом, матчи группового этапа в "украинской" группе пройдут с 25 сентября по 17 ноября 2026 года. За это время наша команда встретится с:

Венгрией (в гостях) – 25 сентября;

Грузией (в гостях) – 28 сентября;

Северной Ирландией (на своем поле) – 2 октября;

Венгрией (на своем поле) – 5 октября;

Северной Ирландией (в гостях) – 14 ноября;

Грузией (на своем поле) – 17 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом турнира букмекеры видят испанскую "Барселону". Украинский "Шахтер" же лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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