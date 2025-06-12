Украина против Дании: у кого больше шансов победить в матче молодежного Евро

В матче первого тура Евро U21 в группе D между молодежными сборными Украины и Дании букмекеры видят фаворитами датчан. На их победу действует коэффициент 2.35, тогда как для украинцев – 2.98.

Видео дня

На ничью же определен коэффициент 3.40. Таким образом, считают в Favbet, ничейный счет является наименее вероятным их всех.

Впрочем, самым вероятным же счетом букмекеры все же считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.90. А кроме того:

0:0 – 8.90;

0:1 (победа Дании) – 8.90;

1:2 (победа Дании) – 9.60.

Меньше всего верят в счета 3:0 и 3:2 в пользу Украины – для них действуют коэффициенты 24.00. А также:

2:3 (победа Дании) – 22.00;

3:1 (победа Украины) – 19.50.

Матч состоится 12 июня. Начало – 19:00 по Киеву.

Всего на групповом этапе чемпионата украинская молодежка проведет 3 игры. Кроме датчан соперниками будут:

Нидерланды (игра запланирована на 15 июня);

Финляндия (игра запланирована на 18 июня).

В 1/4 финала выходят команды, которые займут 1 и 2 места.

Если Украина выиграет группу, ее соперником в следующем раунде турнира станет вторая команда группы С.

Если займет 2 место – сыграет с победителем этой группы.

В самой группе С играют:

Грузия;

Португалия;

Франция;

Польша.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!