Украина против Новой Зеландии: у кого больше шансов победить по мнению букмекеров

В полночь с десятого на одиннадцатое июня сборная Украины проведет второй поединок в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Новой Зеландии. Букмекеры же видят фаворитом встречи украинцев – на их победу действует коэффициент 1.79, тогда как для новозеландцев – намного низший, 5.00.

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На ничью же определен коэффициент 4.05. Таким образом, считают в Favbet, у Украины больше шансов свести игру к миру, чем проиграть.

Впрочем, самым вероятным же счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

0:1 (победа Украины) – 6.90;

0:2 (победа Украины) – 7.90;

1:2 (победа Украины) – 8.70;

0:0 – 9.10.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу Новой Зеландии – для него действует коэффициенты 35.00. А также:

3:2 (победа Новой Зеландии) – по 31.00;

3:1 (победа Новой Зеландии) – 29.00;

2:3 (победа Украины) – 23.00;

2:0 (победа Новой Зеландии) – 20.00.

В первом матче турнира Украина проиграла сборной Канады. Та игра завершилась со счетом 4:2.

В своем матче сборная Новой Зеландии победила сборную Кот д'Ивуара. Игра завершилась со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

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