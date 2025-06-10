Украина против Новой Зеландии: у кого больше шансов победить по мнению букмекеров
В полночь с десятого на одиннадцатое июня сборная Украины проведет второй поединок в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Новой Зеландии. Букмекеры же видят фаворитом встречи украинцев – на их победу действует коэффициент 1.79, тогда как для новозеландцев – намного низший, 5.00.
На ничью же определен коэффициент 4.05. Таким образом, считают в Favbet, у Украины больше шансов свести игру к миру, чем проиграть.
Впрочем, самым вероятным же счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:
- 0:1 (победа Украины) – 6.90;
- 0:2 (победа Украины) – 7.90;
- 1:2 (победа Украины) – 8.70;
- 0:0 – 9.10.
Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу Новой Зеландии – для него действует коэффициенты 35.00. А также:
- 3:2 (победа Новой Зеландии) – по 31.00;
- 3:1 (победа Новой Зеландии) – 29.00;
- 2:3 (победа Украины) – 23.00;
- 2:0 (победа Новой Зеландии) – 20.00.
В первом матче турнира Украина проиграла сборной Канады. Та игра завершилась со счетом 4:2.
В своем матче сборная Новой Зеландии победила сборную Кот д'Ивуара. Игра завершилась со счетом 1:0.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.
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