Украина сразится с Албанией: кто победит в "битве неудачников"

В товарищеском матче неудачников пути В европейской квалификации на Чемпионат мира 2026 года сыграют сборные Украины и Албании. По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются украинцы – на их победу действует коэффициент 2.24, тогда как на соперников – 3.36.

На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.45. Т.е., мирный исход поединка считается более вероятным, чем победа албанцев.

Самым же вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:0 в пользу Украины – для него действует коэффициент 1.82. А кроме того:

0:1 (победа Албании) – 2.24;

1:1 – 2.56;

2:0 (победа Украины) – 3.95.

Меньше всего же верят в счет 0:5 в пользу Албании. Для него действует коэффициент 301.00.

Игра пройдет 31 марта. Начало – 21:45.

Сборные Украины и Албании проиграли свои полуфинали пути В европейской квалификации на Чемпионат мира 2026 года – и лишились шансов сыграть на Мундиале. Так:

Украина уступила сборной Швеции со счетом 1:3;

Албания проиграла сборной Польши со счетом 1:2.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, букмекеры определились с фаворитами на выход в финальную часть Чемпионата мира-2026 через европейскую квалификацию. По их мнению, на Мундиаль поедут сборные Турции, Швеции, Италии и Дании.

