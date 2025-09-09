Украина сразится с Азербайджаном: букмекеры назвали фаворита матча

Букмекеры видят сборную Украины по футболу фаворитом в матче со сборной Азербайджана – в рамках 2 тура отбора на Чемпионат мира-2026 в европейской группе D. На победу нашей команды действует коэффициент 1.46, тогда как на соперника – 7.60.

Видео дня

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.50. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу Азербайджана.

В то же время, самыми вероятными счетами специалисты видят победу Украины со счетом 2:0, либо же ничью 1:1. На них действует коэффициент 6.70.

Меньше всего верят в победу Азербайджана со счетом 3:0. Для него действует коэффициент 43.00.

Игра пройдет 9 сентября в Баку. Начало – 19:00.

В другом же матче группы встретятся сборные Франции и Исландии. По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются французы:

на их победу действует коэффициент 1.13;

на победу исландцев – 32.00;

на ничью – 11.50.

Игра пройдет 9 сентября в Париже. Начало – 21:45.

В 1 туре Франция обыграла Украину со счетом 2:0. Исландия одержала верх над Азербайджаном со счетом 5:0.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же был фаворитом на получение награды и в августе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!