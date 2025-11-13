Украина сразится с Францией: букмекеры назвали фаворита матча

Букмекеры считают сборную Франции явным фаворитом в матче 5 тура отбора на чемпионат мира в европейской группе D против сборной Украины. На победу французской команды действует коэффициент 1.20, тогда как на триумф нашей – 13.40.

На ничью же, сообщили в Favbet, выставили коэффициент 7.55. Т.е., по мнению букмекеров, такой исход поединка считается более вероятным, чем победа Украины.

В то же время наиболее вероятным счетом они видят 2:0 в пользу французов – для него действует коэффициент 6.15. А кроме того:

3:0 (победа Франции) – 7.00.

3:0 (победа Франции) – 7.75.

1:1 – 9.05.

Меньше всего они верят в победу Украины со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 59.00. А также в:

1:3 (победа Украины) – 53.00.

2:3 (победа Украины) – 51.00.

0:2 (победа Украины) – 45.00.

Игра пройдет 13 ноября. Начало – 21:45 по Киеву.

В первых 4-х матчах Украина набрала 7 очков из 12-ти. Команда:

Занимает 2 место в группе.

2 раза победила.

1 раз сыграла в ничью.

1 раз проиграла.

Забила 8 мячей.

Пропустила 7.

В оставшихся матчах сыграет с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября).

У сборной Франции – 10 очка. Кроме Украины, она проведет игру против Азербайджана (16 ноября).

