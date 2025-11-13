Украина сразится с Францией: букмекеры назвали фаворита матча
Букмекеры считают сборную Франции явным фаворитом в матче 5 тура отбора на чемпионат мира в европейской группе D против сборной Украины. На победу французской команды действует коэффициент 1.20, тогда как на триумф нашей – 13.40.
На ничью же, сообщили в Favbet, выставили коэффициент 7.55. Т.е., по мнению букмекеров, такой исход поединка считается более вероятным, чем победа Украины.
В то же время наиболее вероятным счетом они видят 2:0 в пользу французов – для него действует коэффициент 6.15. А кроме того:
- 3:0 (победа Франции) – 7.00.
- 3:0 (победа Франции) – 7.75.
- 1:1 – 9.05.
Меньше всего они верят в победу Украины со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 59.00. А также в:
- 1:3 (победа Украины) – 53.00.
- 2:3 (победа Украины) – 51.00.
- 0:2 (победа Украины) – 45.00.
Игра пройдет 13 ноября. Начало – 21:45 по Киеву.
В первых 4-х матчах Украина набрала 7 очков из 12-ти. Команда:
- Занимает 2 место в группе.
- 2 раза победила.
- 1 раз сыграла в ничью.
- 1 раз проиграла.
- Забила 8 мячей.
- Пропустила 7.
- В оставшихся матчах сыграет с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября).
У сборной Франции – 10 очка. Кроме Украины, она проведет игру против Азербайджана (16 ноября).
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, по мнению букмекеров, сборная Испании имеет самые высокие шансы на победу на Чемпионате мира по футболу 2026 года среди всех уже известных и потенциальных участников турнира. На ее триумф действует самый низкий коэффициент.
