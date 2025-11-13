Кто победит на Чемпионате мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

По мнению букмекеров, сборная Испании имеет самые высокие шансы на победу на Чемпионате мира по футболу 2026 года среди всех уже известных и потенциальных участников турнира. На ее триумф действует коэффициент 5.50.

Вторым претендентом, считают в Favbet, является сборная Франции. Для нее действует коэффициент 7.50.

Для Англии и Бразилии установлен коэффициент 8.00. Для действующих чемпионов – сборной Аргентины, – 9.50.

Для всех остальных команд действуют коэффициенты от 12.00 до 500.00. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у сборных:

Узбекистана.

Саудовской Аравии.

Иордании.

Новой Зеландии.

Кабо-Верде.

Южной Африки.

Катара.

Украина идет в середине списка. Для нее действует коэффициент 200.00 – такой же, как и для:

Турции.

Швеции.

Ганы.

Впрочем, для того, чтобы реально претендовать на победу на турнире, нашей сборной еще предстоит на него выйти. В настоящее время команда сыграла 4 из 6 матчей отбора – и идет 2-й в своей отборочной группе. В настоящее время Украина:

2 раза победила.

1 раз сыграла в ничью.

1 раз проиграла.

Забила 8 мячей.

Пропустила 7.

В оставшихся матчах сыграет с Францией (13 ноября) и Исландией (16 ноября).

При этом букмекеры считают, что у нашей команды есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026, скорее всего, не напрямую, а через плей-офф.

