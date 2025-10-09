Украина сразится с Исландией: букмекеры назвали фаворита матча

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в матче 3 тура отбора на чемпионат мира в европейской группе D против сборной Исландии. На победу нашей команды действует коэффициент 2.43, тогда как на соперника – 3.00.

На ничью же, сообщили в Favbet, действует коэффициент 3.40. Т.е., по мнению букмекеров, такой исход поединка считается наименее вероятным.

В то же время наиболее вероятным счетом они видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.40. А кроме того:

0:1 (победа Украины) – 8.50.

0:0 – 8.70.

1:0 (победа Исландии) – 9.40.

Меньше всего они верят в победу Исландии со счетом 3:2 – для него действует коэффициент 28.00. А также в:

2:3 (победа Украины) – 26.00.

3:0 (победа Исландии) – 26.00.

3:1 (победа Исландии) – 21.00.

0:3 (победа Украины) – 21.00.

Игра пройдет 10 октября. Начало – 21:45 по Киеву.

После первых 2-х туров сборная Украины занимает 3 место в группе из 4-х, имея 1 очко. В активе нашей сборной:

0 побед.

1 ничья.

1 поражение.

1 забитый гол.

3 пропущенных.

Исландия идет 2-й, имея 3 очка. Ее показатели:

1 победа.

0 ничьих.

1 поражение.

6 забитых голов.

2 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры не считают, что у сборной Украины по футболу есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026. Причем даже через плей-офф: после первых двух туров отбора в европейской группе D они отводят нашей команде третью позицию. При этом до начала соревнований прогнозировалось, что Украина будет второй.

