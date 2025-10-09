Украина сразится с Исландией: букмекеры назвали фаворита матча
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в матче 3 тура отбора на чемпионат мира в европейской группе D против сборной Исландии. На победу нашей команды действует коэффициент 2.43, тогда как на соперника – 3.00.
На ничью же, сообщили в Favbet, действует коэффициент 3.40. Т.е., по мнению букмекеров, такой исход поединка считается наименее вероятным.
В то же время наиболее вероятным счетом они видят 1:1 – для него действует коэффициент 5.40. А кроме того:
- 0:1 (победа Украины) – 8.50.
- 0:0 – 8.70.
- 1:0 (победа Исландии) – 9.40.
Меньше всего они верят в победу Исландии со счетом 3:2 – для него действует коэффициент 28.00. А также в:
- 2:3 (победа Украины) – 26.00.
- 3:0 (победа Исландии) – 26.00.
- 3:1 (победа Исландии) – 21.00.
- 0:3 (победа Украины) – 21.00.
Игра пройдет 10 октября. Начало – 21:45 по Киеву.
После первых 2-х туров сборная Украины занимает 3 место в группе из 4-х, имея 1 очко. В активе нашей сборной:
- 0 побед.
- 1 ничья.
- 1 поражение.
- 1 забитый гол.
- 3 пропущенных.
Исландия идет 2-й, имея 3 очка. Ее показатели:
- 1 победа.
- 0 ничьих.
- 1 поражение.
- 6 забитых голов.
- 2 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры не считают, что у сборной Украины по футболу есть шансы квалифицироваться на Чемпионат мира-2026. Причем даже через плей-офф: после первых двух туров отбора в европейской группе D они отводят нашей команде третью позицию. При этом до начала соревнований прогнозировалось, что Украина будет второй.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!