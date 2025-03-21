Украина сыграет с Бельгией: назван фаворит в матче Лиги Наций

Сборная Бельгии является фаворитом в ответном матче плей-офф Лиги Наций против сборной Украины (играют на место в группе А в следующем розыгрыше турнира). На победу бельгийцев букмекеры дают коэффициент 1.46, тогда для Украины действует намного низший – 6.50. Игра состоится 23 марта в Бельгии. Первый матч окончился победой Украины со счетом 3:1.

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На то, что матч завершится вничью, действует коэффициент 4.95. Т.е., по мнению букмекеров, у украинцев больше шансов завершить игру миром, чем победить.

Самым вероятным счетом букмекеры считают 2:0 в пользу Бельгии – на него действует коэффициент 7.80. А кроме того:

1:1 – 7.90;

1:0 (победа Бельгии) – 8.50;

2:1 (победа Бельгии) – 8.50.

Меньше всего ожидается победа Украины со счетом 3:0 – на нее действует коэффициент 41.00. А также счета:

3:1 (победа Украины) – 32.00;

3:2 (победа Украины) – 31.00;

2:0 (победа Украины) – 27.00.

Впрочем, на общую победу – по сумме 2-х матчей, – по мнению букмекеров, шансов больше именно у Украины. На это действует коэффициент 1.49.

На то, что победителем пары станет Бельгия, коэффициент ниже. Он составляет 2.72.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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