Украина теряет шансы на победу в Евровидении 2025? Букмекеры обновили ставки, кто фаворит

Букмекеры традиционно обратили внимание на песенный конкурс Евровидение 2025 задолго до проведения его финала. Уже сейчас они активно выбирают фаворитов и делают ставки, согласно которым шансы Украины на победу падают.

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Так, согласно данным Eurovision World, группе Ziferblat, которая будет представлять Украину, дают только 2% шанса на то, что она сможет получить главный приз конкурса – Хрустальный кубок. Песня "Bird of Pray" разместилась в таблице на 14-й строчке из 37. Для сравнения, в день проведения Национального отбора на Евровидение 2025 Украина занимала в рейтинге букмекеров 5-е место.

По прогнозам букмекеров, сейчас больше всего шансов на победу у Швеции, у которой 14% вероятности первого места. Ставки не останавливает даже тот факт, что страна пока официально не представила своего участника. Однако это означает, что шансы страны могут резко измениться после публикации конкурсной песни.

Второе место в рейтинге будущих призеров Евровидения, по мнению букмекеров, получит представительница Финляндии Erika Vikman с песней "Ich komme" – с шансами на победу в 10%. Завершает тройку лидеров Франция – у артистки Louane 8%, хотя песню она тоже еще не представила.

Уже всего букмекеры оценили Черногорию. Песня "Dobrodošli" исполнительницы Nina Žižić оказалась на последнем месте среди всех, чьи шансы не победу оцениваются в 1% и ниже.

Евровидение 2025 состоится в швейцарском городе Базеле. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал – 17 мая.

Соответственно, место Украины в топе еще может кардинально измениться. Ведь результаты букмекерских ставок могут меняться и по несколько раз в день, а до проведения Евровидения 2025 остается еще два месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, также в феврале-2025 букмекеры начали активно делать ставки на дату прекращения войны между Украиной и Россией. Они оценивают вероятность официального перемирия к 31 декабря 2025 года в 73%. Также растет интерес к ставкам в завершение боевых действий до 20 апреля 2025 года, но этот вариант пока менее вероятен.

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