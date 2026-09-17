В Черкассах нашли владельца 190 тыс. грн: кто стал победителем лотереи

Жительница Черкасс Светлана выиграла 190 000 грн в лотерею. Счастливым для нее оказался лотерейный билет стоимостью всего 45 грн, который она купила, доверившись своей интуиции.

Об этом сообщает лотерейный оператор "М.С.Л". Эта история началась еще 6 сентября, когда состоялся 1400-й, юбилейный тираж "Лото-Забавы". Тогда стало известно, что выигрышный билет № 0006559 приобрели в Черкассах в ТРЦ "DEPO’t Center". Победителя на тот момент не знали, поэтому искали владельца билета с выигрышем.

Теперь стало известно, что счастливой владелицей билета оказалась Светлана. Она рассказала, что при покупке билетов полагается исключительно на внутреннее ощущение: если чувствует, что день неблагоприятный, может просто пройти мимо точки продаж.

Однако в этот раз она шла за билетами целенаправленно и в приподнятом настроении. Женщина участвует в лотерее последний год, и у нее уже есть любимая часть розыгрыша – "Большая игра", которая и принесла ей выигрыш.

Во время розыгрыша женщина сначала даже не заметила, что зачеркнула необходимое количество линий в билете. Однако она увидела номер своего билета на экране телевизора, и от неожиданности у нее даже затряслись ноги.

Прекрасной новостью госпожа Светлана поделилась с дочерью. В ответ услышала: "Мама, радуйся, ты выиграла!"

Теперь победительница уже знает, на что потратит деньги. 190 тысяч гривен она планирует направить на ремонт квартиры, о котором давно мечтала.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пенсионер из Луцка купил лотерейный билет после вещего сна, а через несколько дней узнал, что выиграл 292 000 грн. Сначала мужчина даже не догадывался о своем призе и не поверил, когда продавец сообщил ему о крупном выигрыше.

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