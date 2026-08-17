Украинец подал иск на жену из-за азартных игр: какое решение принял судья

Украинец добился в суде, чтобы его жене на три года ограничили доступ к азартным играм. Причиной послужила зависимость женщины, из-за которой она оформила более 200 микрокредитов.

Об этом говорится в решении Вознесенского городского районного суда Николаевской области. Согласно материалам дела, в июле 2026 года мужчина обратился в суд, поскольку лудомания жены поставила под угрозу благополучие всей семьи. По его словам, женщина делала ставки в азартных играх на средства, взятые в долг через Интернет в микрофинансовых организациях (МФО).

По состоянию на 22 мая 2026 года, согласно данным кредитной истории, женщине было оформлено 201 кредит. Из них 171 долг она погасила, но 30 кредитов оставались непогашенными, и на них продолжали начисляться штрафные санкции.

Мужчина подчеркнул, что игровая зависимость жены привела к существенному ухудшению финансового положения семьи, при этом на его иждивении находятся двое малолетних детей.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил заявление мужа и вынес решение:

ограничить женщине посещение игорных заведений и участие в азартных играх сроком на 3 года ;

; внести сведения о ней в Реестр лиц, которым ограничен доступ в игорные заведения и/или участие в азартных играх ;

; добавить в реестр обязательную пометку об использовании ею кредитных средств для внесения ставок.

Портрет азартного игрока в Украине

Четверть азартных игроков в Украине имеют довольно большой опыт в гейминге — более 7 лет, а стаж более 10 лет имеют 20% мужчин и 5% женщин. Также каждый четвертый игрок играет в азартные игры почти ежедневно.

Причем большинство респондентов начали играть еще до официального урегулирования рынка в Украине. Это подтверждает, что сформировавшийся спрос имеет глубокие корни. А о тяжких последствиях такой привычки свидетельствует то, что для каждого десятого игрока (9%) азартные игры уже стали причиной серьезных финансовых, семейных или других жизненных проблем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцу, накопившему долгов на сумму свыше 1,35 млн грн, отказали в возбуждении дела о неплатежеспособности. Верховный суд (ВС) постановил, что гражданин потратил часть этих средств на азартные игры, а процедура банкротства не предназначена для списания долгов, связанных с развлечениями и недобросовестным поведением.

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