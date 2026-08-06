Украинец проиграл в азартные игры 1,35 млн грн и хотел объявить себя банкротом: что решил суд

Украинцу, накопившему долгов на сумму свыше 1,35 млн грн, отказали в возбуждении дела о неплатежеспособности. Верховный суд (ВС) постановил, что гражданин потратил часть этих средств на азартные игры, а процедура банкротства не предназначена для списания долгов, связанных с развлечениями и недобросовестным поведением.

Об этом говорится в постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе ВС от 16 июня 2026 года по делу № 917/2334/25, на которое обратили внимание в "Судебно-юридической газете". Отмечается, что в ходе рассмотрения дела выявились детали, свидетельствовавшие о недобросовестном поведении заявителя.

Почему суд не встал на сторону должника

Систематическая игра на заемные деньги

Часть полученных в кредит средств постоянно использовалась им для участия в азартных играх. Верховный Суд подчеркнул, что хотя трата денег на игры и не запрещена законом напрямую, она является решающим фактором при оценке причин возникновения долгов.

Более 40 микрокредитов

За короткое время должник заключил более 40 кредитных договоров с микрофинансовыми организациями. При этом он продолжал брать новые займы даже тогда, когда уже полностью перестал выплачивать старые.

Попытка "скрыться за заявлением о лудомании

Подача им заявления о самоограничении доступа к азартным играм непосредственно перед обращением в суд была расценена как формальный шаг, который не опровергает фактов недобросовестного использования средств в прошлом.

Отказ от компромисса

Мужчина принципиально не пользовался программами реструктуризации или льготного погашения, которые предлагали кредиторы, пытаясь сразу через суд полностью "списать" долги.

Принципиальная позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанций и оставил жалобу мужчины без удовлетворения.

В своем постановлении КГС ВС подчеркнул, что право на процедуру неплатежеспособности имеет только честный должник, открыто сотрудничающий с кредиторами и судом. Попытки использовать банкротство как способ "обнулить" проигранные в казино или на ставках средства являются злоупотреблением правом, которое суды поддерживать не будут.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на украинца из Львова наложили штраф в размере 680 тыс. грн за незаконную организацию азартных игр в Интернете. Он оказался причастен к созданию покерного клуба, проводившего турниры на деньги.

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