Украинец поверил совету из TikTok и выиграл 100 тыс. грн: на что потратит деньги

64-летний киевлянин Игорь Медведев выиграл 100 тыс. грн в государственной лотерее после того, как обратил внимание на гороскоп в TikTok. По словам мужчины, в видео людям, рожденным под знаком Близнецов, советовали в ближайшее время приобрести лотерейный билет.

Необычную историю рассказал оператор государственных лотерей "М.С.Л.". Как вспоминает победитель, он не придал большого значения увиденному, однако решил проверить совет на практике.

"Я даже сохранил это видео. Подумал: а почему бы и нет? Купил билеты – и выиграл", – рассказал мужчина.

О своеём выигрыше Игорь в первую очередь сообщил жене. По его словам, она никогда особо не интересовалась лотереями и относилась к ним довольно скептически, однако новость стала для семьи приятной неожиданностью.

Несмотря на пенсионный возраст, киевлянин продолжает работать в сфере охраны. Вместе с женой он увлекается путешествиями по историческим местам. Супруги уже побывали в Карфагене, Трое, Константинополе и у египетских пирамид.

Полученные средства мужчина планирует потратить на новое путешествие. Следующей целью семьи станет остров Крит, где они хотят увидеть памятники минойской цивилизации. По словам победителя, именно исторические маршруты являются их любимым форматом отдыха.

Напомним, никаких доказательств того, что астрологические прогнозы или рекомендации из соцсетей могут влиять на результаты лотерей, не существует. Розыгрыши проводятся случайным образом, а каждый билет имеет одинаковые шансы независимо от даты рождения, знака зодиака или других обстоятельств.

За выигрыш в Украине нужно заплатить

С любого выигрыша в лотерею или конкурсе удерживается 23% налогов от общей суммы выигрыша. Сумма отчисления государству состоит из двух обязательных платежей, а именно:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

военный сбор – 5%.

Гражданам при этом не нужно самостоятельно заполнять декларации или перечислять средства в бюджет. Обязанность по начислению, удержанию и уплате налогов полностью возлагается на налогового агента:

в лотереях – это оператор лотереи;

– это оператор лотереи; в розыгрышах и промо-акциях – это компания-организатор мероприятия.

Именно они удерживают налоги с выигранных средств независимо от формы и способа их выплаты.

Отдельные правила действуют в отношении материальных подарков (смартфонов, бытовой техники, автомобилей или туристических путевок). В таком случае налогообложению подлежит официальная стоимость этого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинец выиграл в лотерею 100 тыс. грн, но едва не потерял деньги. Выигрышный билет он купил на свой день рождения.

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