Украинец сорвал джекпот в лотерее: киевлянин раскрыл, на что потратит крупный выигрыш

В конце ноября 2025 года 63-летний киевлянин Виктор Иванович выиграл более 350 тыс. грн. Победитель рассказал, что всегда рассчитывал на большой приз, однако в реальности шел к победе на протяжении многих лет. Свой выигрыш он планирует потратить на покупку дома и переезд в село.

Как официально сообщает оператор лотерей М.С.Л, счастливый билет принес мужчине 350 808 грн в 095-м тираже "Спортпрогноза". Сам победитель признается: в день покупки билета целый день шел дождь, и игрок поверил в хорошую примету.

"Всегда говорил, что выиграю джекпот"

По словам Виктора Ивановича, спортивными прогнозами он увлекся еще около 30 лет назад. При этом джекпот в его жизни – не первый, хотя существенных сумм он ранее не выигрывал.

"Однажды уже угадывал 12 результатов, но тогда пришлось поделиться выигрышем", – рассказал победитель. Мужчина говорит, что несмотря на это никогда не терял веры в большой выигрыш и не раз говорил об этом дома.

"Всегда говорил своей жене, что выиграю джекпот и приобретем частный дом где-то в деревне. Не всегда же жить в квартире на Троещине", – отметил победитель.

Он добавил, что этот выигрыш имеет для него и эмоциональный подтекст: жена Виктора Ивановича умерла в начале года, но мечта, по его словам, осталась. "Конечно, мечта о доме осталась, ведь мы мечтали об этом вдвоем. Хочу жить в селе, чтобы ко мне приезжали внуки", – поделился он.

Как делал ставки и на что полагается

Победитель рассказал, что до сих пор работает и не собирается сидеть без дела. Футболом интересуется давно, а прогнозы делает регулярно, особенно в выходные, когда больше матчей.

"Футболом интересуюсь очень давно. Часто ставлю вопреки ожиданиям – пытаюсь найти неожиданные результаты.Больше полагаюсь на интуицию, чем на статистику", – отметил киевлянин.

В победном тираже он поставил 840 грн, использовав неполную систему прогнозов. По словам Виктора Ивановича, накануне выигрыша он имел странное, но приятное предчувствие.

"В тот день целый день шел дождь, и я решил, что это хорошая примета", – вспомнил он.

Также победитель поделился забавной историей, которая произошла уже после того, как джекпот был выигран. "Когда я еще не оформил джекпот, пришел за выигрышем... Люди рядом обсуждали, кто же выиграл джекпот, а я стоял рядом, слушал – и тихонько пошел домой", – рассказал он.

