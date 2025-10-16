Украинец выиграл в лотерею и пропал: в каком городе ищут счастливчика

В Виннице ищут счастливого обладателя лотерейного билет, выигравшего 50 000 гривен. Если победитель не обратится к организаторам, он может упустить свой приз.

Об этом сообщает М.С.Л. Известно, что счастливый билет был куплен в ЦУМе на пл. Каличанской, 2.

Владелец билета заплатил за него всего 50 гривен. То есть приз в 1000 раз превысил стоимость билета.

Личность победителя остается неизвестной. При этом организаторы утверждают, что счастливчик знает о своей победе, т.к. это мгновенная лотерея.

Это вид лотереи, в которой результат розыгрыша становится известен сразу же после покупки билета. При этом в указанном розыгрыше билет содержал сразу три игры.

"О выигрыше участник узнал почти сразу после покупки лотереи, однако он пока не обратился к представителям оператора государственных лотерей и не начал процедуру оформления выигрыша. Призываем победителя как можно быстрее обратиться на горячую линию 0 (800) 21 00 65", – говорится в сообщении.

Согласно правилам этой лотереи, в месте покупки билета можно забирать только выигрыши в сумме до 2000 грн. За всеми более крупными суммами обязательно нужно обращаться к организатору игры. Выигрыш в сумме 50 000 грн может был выплачен на основании предъявленных:

лотерейного билета;

паспорта;

ИНН.

Лотерейный билет при этом должен пройти экспертизу. Когда билет забирают, игроку должны выдать соответствующую квитанцию, которую он обязан подписать.

Экспертиза для указанной суммы может длиться до четырех месяцев, а предельный срок выплаты приза – 12 месяцев с даты предъявления билета, но не позже даты окончания проведения лотереи в целом. Дата окончания этой игры – 22 августа 2026 года.

