Украинский студент сорвал куш в 100 тыс. грн: парень сыграл впервые в жизни

В Сумах 19-летний студент неожиданно стал победителем мгновенной лотереи, выиграв сразу 100 тыс. грн. Это был его первый опыт покупки лотерейных билетов.

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Как сообщает лотерейный оператор, уже известно имя счастливчика –Даниил Бакро. Билеты он купил на сдачу от покупки продуктов.

Неожиданный выигрыш

Даниил рассказал, как все произошло:

"Мы с девушкой зашли в за покупками. Осталось немного сдачи, поэтому я впервые в жизни, просто для развлечения, решил купить несколько лотерей", – поделился победитель.

Он выбрал билеты по 10 гривен.

Первый и второй билеты не принесли выигрыша, но в третьем Даниил увидел сумму в 100 000 грн.

Первая реакция

Сначала Даниил и его девушка не поверили своим глазам. "Честно, я ничего не ожидал, думал, что это просто развлечение. Но когда увидел сумму – я был в шоке. Сначала не поверил ни я, ни девушка", – отметил молодой человек.

Они с девушкой несколько раз проверили билет. Но только подтверждение кассирши убедило их, что выигрыш – реальный.

В семье Даниила раньше никто лотерей не покупал, поэтому выигрыш стал настоящим сюрпризом для всех. Теперь, по словам парня, родители и друзья тоже задумываются над тем, не испытать ли удачу.

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На что счастливчик потратит деньги

Относительно планов на выигрыш:

Сейчас Даниил работает на стройке и учится в автошколе вместе со своей девушкой.

Часть выигрыша он планирует потратить на дополнительные практические занятия по вождению .

. Относительно остальной суммы – "придумают вместе" с девушкой.

Этот выигрыш является уже вторым значительным призом лотереи, полученным в маркетах одной и той же продуктовой сети за последние два месяца. В мае другой счастливчик выиграл 25 000 грн.

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