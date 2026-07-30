Украинца судили за проигрыши в компьютерной игре: в чем признали виновным

Киберспортсмена в Украине признали виновным в манипулировании результатами матчей в футбольном симуляторе FIFA с целью получения дохода от букмекерских ставок. Умышленные поражения принесли ему почти 9 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Мужчине приговорили к двум годам ограничения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Киберматчи по сценарию

Преступная группа, в состав которой входили организатор, соорганизатор и четверо профессиональных игроков платформы ESports Battle Football, действовала с ноября 2022 года по октябрь 2024 года.

Они заранее договаривались о нужном результате матчей и делали ставки в легальных и нелегальных букмекерских конторах, в частности на азиатских платформах. В результате соревнования транслировались для зрителей как обычные киберспортивные события, однако игра проходила по заранее согласованному сценарию.

ESports Battle – это одна из крупнейших украинских и международных платформ для проведения ежедневных fast-турниров (быстрых матчей) по киберфутболу, где поединки длятся по 10-12 минут, что делает их идеальной площадкой для быстрых букмекерских ставок live.

Сколько удалось заработать

Следователи доказали причастность осуждённого киберспортсмена к четырём эпизодам манипулирования результатами:

1 декабря 2022 года он принял участие в трёх договорных матчах, за которые получил на криптокошелек 5000 USDT ( около $5 тыс. );

принял участие в трёх договорных матчах, за которые получил на криптокошелек ( ); 18 марта 2023 года было зафиксировано ещё одно умышленное поражение, за которое фигуранту выплатили$3976.

Однако в ходе расследования он полностью признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании вины. Суд признал его виновным в противоправном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований и назначил два года ограничения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком.

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