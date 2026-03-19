Украинцам могут оценить уровень своей игровой зависимости: как пройти тестирование онлайн

Государственный регулятор азартных игр и лотерей "ПлейСити" запустил тест на игровую зависимость, который дает каждому украинцу возможность самостоятельно оценить риск развития лудомании. При необходимости на сайте можно подать заявление на самоограничение.

Об этом сообщили в "ПлейСити". Отмечается, что на сайте госпредприятия запустили раздел "Борьба с лудоманией", где собрали различные инструменты, помогающие оценить риск развития игровой зависимости и, при необходимости, ограничить доступ к азартным играм.

Одним из них является тест на игровую зависимость – он включает 9 вопросов по игровому поведению. "Несколько минут – и вы можете понять, есть ли у вас риск формирования зависимости", – отмечают в "ПлейСити".

Самоограничение к азартным играм

Кроме того, можно подать онлайн-заявление о самоограничении или об ограничении в отношении близкого человека. Что это даст:

в течение суток данные вносятся в реестр ;

; все лицензированные организаторы азартных игр не допускают человека к игре.

Длительность самоограничения можно выбрать самостоятельно:для себя – от 6 месяцев до 3 лет, для близкого человека – до 6 месяцев с возможностью продлить на следующие 6 месяцев.

Лечение лудомании в Украине

Следует помнить, что люди, которые сталкиваются с проблемами потери контроля над игровым поведением, имеют право на бесплатную медицинскую и психологическую помощь в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Для этого следует обратиться к семейному врачу, психологу или психиатру – направление не требуется.

После терапии или параллельно с ней можно прибегнуть к социальной помощи. Она может включать:

консультирование;

психологическая поддержка;

помощь в получении бесплатной правовой консультации;

представительство интересов.

в Украине планируют переписать законодательство в сфере азартных игр. Правительство стремится достичь сразу нескольких целей – детенизации отрасли, трансформировать регулирование в соответствии с реальным состоянием рынка и создать понятные условия для легального бизнеса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!