Украинцам вынесли приговор за подпольное казино в Харькове: какое решение принял суд

В Харькове оштрафовали троих организаторов подпольного казино, действовавших под видом "клуба спортивного покера". В сумме злоумышленники должны выплатить более 2 миллионов гривен, а изъятые деньги, оборудование и игровой инвентарь подлежат конфискации или уничтожению.

Об этом говорится в приговоре Основянского районного суда Харькова от 11 сентября, опубликованном в Едином государственном реестре. Суд признал виновными троих местных жителей в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных по предварительному сговору.

Как работал подпольный "клуб спортивного покера"

Подпольное заведение функционировало с июля по 7 ноября 2024 года под прикрытием "клуба спортивного покера". Для этого организатор привлек двух своих безработных знакомых, арендовал нежилое помещение и полностью его обустроил:

установил 8 специальных столов для игры в покер;

для игры в покер; оборудовал рабочие места для дилеров и зоны отдыха;

установил систему видеонаблюдения;

приобрел игральные карты и фишки номинального значения.

Игроки покупали фишки за наличные, а организаторы получали доход в виде фиксированной комиссии – не менее 3 % от каждого сформированного "банка".

Разоблачение и негласные следственные действия

Чтобы зафиксировать правонарушение, правоохранители провели серию негласных следственных действий. В течение октября и ноября 2024 года привлеченный свидетель под аудио- и видеоконтролем несколько раз покупал фишки и участвовал в играх в покер.

Параллельно следователи осуществляли прослушивание телефонных разговоров и вели наблюдение за входом в помещение.

7 ноября 2024 года силовики провели санкционированный обыск и пресекли деятельность подпольного заведения. В ходе операции было изъято:

68 060 гривен наличными;

8 покерных столов;

13 колод карт;

наборы игральных фишек различного номинала.

Позиция обвиняемых в суде

В ходе судебного заседания все трое фигурантов признали свою вину частично. Они подтвердили факт проведения игр, однако отрицали наличие предварительного сговора между собой.

Несмотря на это, суд изучил заключения экспертиз, показания свидетелей и материалы негласных следственных действий, признав вину всех троих полностью доказанной.

Приговор суда и судьба изъятого имущества

За совершение уголовного правонарушения суд назначил злоумышленникам следующее наказание:

каждый из трёх участников должен уплатить по 680 тыс. грн ( общая сумма штрафов составляет 2,04 млн грн ). Суд предоставил рассрочку на уплату средств равными частями в течение 12 месяцев;

общая сумма штрафов составляет ). Суд предоставил рассрочку на уплату средств равными частями в течение 12 месяцев; всем троим запрещено заниматься организацией азартных игр сроком на 3 года ;

; все изъятые 68 060 грн перечисляются в государственный бюджет;

перечисляются в государственный бюджет; покерные столы, карточные колоды и фишки подлежат полной утилизации. Изъятые мобильные телефоны вернули владельцам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черновицкой области будут судить восьмерых участников преступной группы, организовавших в регионе сеть подпольных игорных заведений. Общая сумма отмытых средств от такой деятельности превысила 4 млн грн.

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