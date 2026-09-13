"Заработали" и отмыли 4 млн грн: в Украине будут судить организаторов нелегальной игорной сети

В Черновицкой области предстанут перед судом восемь участников преступной группы, организовавших в регионе сеть подпольных игорных заведений. Общая сумма отмытых средств от такой деятельности превысила 4 млн грн.

О раскрытии и пресечении масштабной нелегальной деятельности сообщили в региональном управлении Бюро экономической безопасности. Обвинительные акты в отношении всех фигурантов уже направлены в суд – их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Что известно о сети

Подпольная сеть функционировала на территории Черновицкой области в течение 2021–2023 годов .

. Организаторами оказались четверо участников организованной преступной группы , которые привлекли ещё четырёх администраторов для обслуживания заведений.

, которые привлекли ещё для обслуживания заведений. Роли в схеме были четко распределены: члены группы отвечали за финансирование, аренду помещений и техническое оснащение, а администраторы работали с клиентами, принимали наличные и выдавали выигрыши .

. Посетителям предоставлялся доступ к онлайн-симуляторам без каких-либо государственных лицензий .

. Наличные конвертировались в виртуальные кредиты для ставок , а выплаты осуществлялись непосредственно на месте.

, а выплаты осуществлялись непосредственно на месте. Общая сумма отмытых средств через банковские счета и онлайн-платформы превысила 4 млн грн;

В ходе обысков следователи изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, смарт-приставки и финансовую документацию.

В Украине планируют помогать игроманам с долгами

В Украине приняли Стратегию государственной политики по минимизации негативного влияния азартных игр и противодействию игровой зависимости до 2035 года, а также операционный план ее реализации на 2027–2029 годы. Документ предусматривает, что человек с игровой зависимостью не должен самостоятельно искать различные виды помощи после того, как зависимость уже привела к финансовым проблемам. Система должна объединить медицинские, психологические и социальные услуги, а в отдельных случаях – предусмотреть поддержку в решении долговых вопросов.

В 2025 году медицинскую помощь в связи с игровой зависимостью получили лишь 74 человека, тогда как социально-психологическая реабилитация людей с игровой зависимостью в течение 2023–2025 годов фактически не проводилась. Именно этот пробел правительство хочет устранить. В то же время государство намерено начинать вмешательство еще до формирования зависимости.

Стратегия предусматривает профилактику и раннее выявление рискованного поведения. Среди признаков, на которые предлагается обращать внимание:

увеличение времени игры;

трата большей суммы, чем планировалось;

попытки отыграть проигранные деньги;

неспособность самостоятельно остановиться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "ПлейСити" наложило штраф в размере 5,2 млн грн на блогера Владислава Роженко, который в социальных сетях более известен как Вальдемар Де Сало. Инфлюенсера признали виновным в нарушении правил рекламы азартных игр.

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