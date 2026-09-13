"Заработали" и отмыли 4 млн грн: в Украине будут судить организаторов нелегальной игорной сети
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В Черновицкой области предстанут перед судом восемь участников преступной группы, организовавших в регионе сеть подпольных игорных заведений. Общая сумма отмытых средств от такой деятельности превысила 4 млн грн.
О раскрытии и пресечении масштабной нелегальной деятельности сообщили в региональном управлении Бюро экономической безопасности. Обвинительные акты в отношении всех фигурантов уже направлены в суд – их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр; легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Что известно о сети
- Подпольная сеть функционировала на территории Черновицкой области в течение 2021–2023 годов.
- Организаторами оказались четверо участников организованной преступной группы, которые привлекли ещё четырёх администраторов для обслуживания заведений.
- Роли в схеме были четко распределены: члены группы отвечали за финансирование, аренду помещений и техническое оснащение, а администраторы работали с клиентами, принимали наличные и выдавали выигрыши.
- Посетителям предоставлялся доступ к онлайн-симуляторам без каких-либо государственных лицензий.
- Наличные конвертировались в виртуальные кредиты для ставок, а выплаты осуществлялись непосредственно на месте.
- Общая сумма отмытых средств через банковские счета и онлайн-платформы превысила 4 млн грн;
В ходе обысков следователи изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, смарт-приставки и финансовую документацию.
В Украине планируют помогать игроманам с долгами
В Украине приняли Стратегию государственной политики по минимизации негативного влияния азартных игр и противодействию игровой зависимости до 2035 года, а также операционный план ее реализации на 2027–2029 годы. Документ предусматривает, что человек с игровой зависимостью не должен самостоятельно искать различные виды помощи после того, как зависимость уже привела к финансовым проблемам. Система должна объединить медицинские, психологические и социальные услуги, а в отдельных случаях – предусмотреть поддержку в решении долговых вопросов.
В 2025 году медицинскую помощь в связи с игровой зависимостью получили лишь 74 человека, тогда как социально-психологическая реабилитация людей с игровой зависимостью в течение 2023–2025 годов фактически не проводилась. Именно этот пробел правительство хочет устранить. В то же время государство намерено начинать вмешательство еще до формирования зависимости.
Стратегия предусматривает профилактику и раннее выявление рискованного поведения. Среди признаков, на которые предлагается обращать внимание:
- увеличение времени игры;
- трата большей суммы, чем планировалось;
- попытки отыграть проигранные деньги;
- неспособность самостоятельно остановиться.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "ПлейСити" наложило штраф в размере 5,2 млн грн на блогера Владислава Роженко, который в социальных сетях более известен как Вальдемар Де Сало. Инфлюенсера признали виновным в нарушении правил рекламы азартных игр.
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