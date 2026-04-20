В YouTube начали блокировать каналы за рекламу азартных игр в Украине: первые результаты

В Украине заблокировали в YouTube канал-"тысячник", который специализировался на продвижении азартных игр – за нарушение украинского законодательства в области рекламы гемблинга. Это произошло впервые – благодаря официальному сотрудничеству госрегулятора с этим видеохостингом.

О первых результатах взаимодействия с YouTube сообщили в Государственном агентстве "ПлейСити", осуществляющем контроль за игорным и лотерейным бизнесом. На начальном этапе удалось:

заблокировать YouTube-канал , который имел более 3 000 подписчиков и специализировался на продвижении азартных игр (название канала не раскрывается);

, который имел более 3 000 подписчиков и специализировался на продвижении азартных игр (название канала не раскрывается); удалить видео с незаконной рекламой онлайн-казино на канале с аудиторией более 133 000 пользователей.

Правила рекламу азартных игр в Украине

За первые шесть месяцев своей работы "ПлейСити" наложило 67,2 млн грн штрафов на 14 блогеров, сайтов и медиа за незаконную рекламу азартных игр. Нарушением считается любой контент, демонстрирующий ставки, выигрыши, бонусы или маскирующий рекламу под личный опыт, а штрафы за такие действия достигают миллионов гривен.

Основное внимание уделялось контенту, который мог влиять на молодежь или вводить аудиторию в заблуждение относительно реальных рисков азартных игр. Действующее украинское законодательство предусматривает четкие требования к рекламе казино. Она разрешена только при условии, что:

заказчиком рекламы является организатор азартных игр с действующей украинской лицензией;

реклама размещена в медиа или на платформах, прямо определенных законом;

четко указано возрастное ограничение 21+;

присутствует предупреждение об ответственной игре и рисках зависимости.

Выполнение всех этих условий является обязательным. Отклонение даже по одному пункту может стать основанием для штрафа. Во время проверок специалисты PlayCity выявили ряд типичных нарушений. К незаконной рекламе относят контент, который:

демонстрирует интерфейс игры, ставки или выигрыши;

продвигает бренды нелегальных организаторов азартных игр;

обещает бонусы, "игру бесплатно" или другие финансовые преимущества;

подает азартные игры как способ легкого или быстрого дохода;

маскирует рекламу под личный опыт блогера или "искреннюю рекомендацию".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине вводят более жесткие правила азартных игр, операторы обязаны будут прекращать участие игрока, если видят признаки зависимости, и блокировать аккаунт по его первому требованию. Отмечается, что государство больше не позволит операторам игнорировать риски, ведь защита игроков становится ключевым приоритетом.

