Украинцев предупредили о задержке одного из поездов, курсирующих из Европы: заявление "Укрзалізниці"

В Украине с задержкой прибудет поезд Вена – Киев. Это произошло из-за аварии на Венгерской железной дороге.

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Поезд опаздывают на 6 часов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрзализныця" 8 мая.

"В связи с транспортным событием на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывают на 6 часов. По прибытию на ст. Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород-Киев и прибудут в столицу 09.05 .2023 (вместо 08.05.2023 в 19:30) в составе поезда №750", – говорится в заявлении.

В воскресенье, 7 мая, утром 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Ujfehértó и Hajdúhadház. В настоящее время тамошние железнодорожники только начали подъем вагонов, поэтому восстановление пути и контактной сети продлится по меньшей мере день.

В этой связи движение поездов между станциями приостановлено, а венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус. Венгерские и австрийские поезда интерсити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с длинным временем в пути.

В "Укрзализныце" добавили, что задержка коснется и обратных поездов в Вену. При внутренних пересадках украинцев просят заранее сообщать бригаду поезда или горячую линию – 0800503111.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что "Укрзализныця" изменила правила возврата средств за купленные билеты. Теперь пассажиры получат полную стоимость купе и половину стоимости плацкарты, если вернут билет в меньший промежуток времени.

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