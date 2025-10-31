В Украине переписали правила азартных игр: о каких изменениях надо знать
Лицензированных в Украине организаторов азартных игр обязали выявлять рисковое поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости к играм. Это должно способствовать более эффективному противодействию лудомании.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 29 октября №1370. В частности новые требования предусматривают:
- прекращение участия игрока, если есть признаки лудомании, с гарантией выплаты выигрыша;
- возможность заблокировать аккаунт по требованию игрока;
- не допускать игроков к игре без установленных лимитов на время игры и расходы;
- напоминание игрокам в личных кабинетах о времени в игре и расходах;
- консультирование по ответственной игре и рискам зависимости.
Также впервые на нормативном уровне определено понятие патологического и проблемного игрового поведения, что позволит реагировать раньше, до появления клинических симптомов. В целом новые требования станут очередным шагом к безопасному и ответственному игорному рынку в Украине.
Новое регулирование гемблинга в Украине
Ранее организаторов азартных игр в Украине обязали подавать электронные отчеты, компенсировать в 10-кратном размере проигрыши игроков, которым запрещено предоставлять азартные услуги, а за требованиями для помещений игорных залов будут следить тщательнее.
Для этого Министерство цифровой трансформации приняло три приказа, что станет важным этапом в упорядочении индустрии и создаст более прозрачную, ответственную и контролируемую систему работы на рынке азартных игр. А именно:
- Приказ об отчетности для организаторов азартных игр: организаторов азартных игр обяжут подавать электронные отчеты с отражением финансовых результатов компаний, сумм полученных доходов от принятия ставок, выплаченных выигрышей и уплаченных ими налогов.
- Приказ о порядке возмещения расходов на игру участникам: если игрок, который не имел права играть, был допущен к игре, организатор обязан вернуть ему проигранные средства в 10-кратном размере.
- Приказ о предоставлении разрешений на помещения для проведения азартных игр: заведения будут проверять на соответствие требованиям и выдавать разрешения на использование для проведения азартных игр.
Также OBOZ.UA сообщал, что спортивным медиа и федерациям в Украине разъяснили обновленные правила рекламы азартных игр. Это должно обеспечить безопасность болельщиков и сохранить честность и доверие в спорте.
