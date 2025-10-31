В Украине переписали правила азартных игр: о каких изменениях надо знать

Лицензированных в Украине организаторов азартных игр обязали выявлять рисковое поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости к играм. Это должно способствовать более эффективному противодействию лудомании.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 29 октября №1370. В частности новые требования предусматривают:

прекращение участия игрока, если есть признаки лудомании , с гарантией выплаты выигрыша;

, с гарантией выплаты выигрыша; возможность заблокировать аккаунт по требованию игрока ;

; не допускать игроков к игре без установленных лимитов на время игры и расходы;

без установленных лимитов на время игры и расходы; напоминание игрокам в личных кабинетах о времени в игре и расходах ;

; консультирование по ответственной игре и рискам зависимости.

Также впервые на нормативном уровне определено понятие патологического и проблемного игрового поведения, что позволит реагировать раньше, до появления клинических симптомов. В целом новые требования станут очередным шагом к безопасному и ответственному игорному рынку в Украине.

Новое регулирование гемблинга в Украине

Ранее организаторов азартных игр в Украине обязали подавать электронные отчеты, компенсировать в 10-кратном размере проигрыши игроков, которым запрещено предоставлять азартные услуги, а за требованиями для помещений игорных залов будут следить тщательнее.

Для этого Министерство цифровой трансформации приняло три приказа, что станет важным этапом в упорядочении индустрии и создаст более прозрачную, ответственную и контролируемую систему работы на рынке азартных игр. А именно:

Приказ об отчетности для организаторов азартных игр : организаторов азартных игр обяжут подавать электронные отчеты с отражением финансовых результатов компаний, сумм полученных доходов от принятия ставок, выплаченных выигрышей и уплаченных ими налогов.

: организаторов азартных игр обяжут подавать электронные отчеты с отражением финансовых результатов компаний, сумм полученных доходов от принятия ставок, выплаченных выигрышей и уплаченных ими налогов. Приказ о порядке возмещения расходов на игру участникам : если игрок, который не имел права играть, был допущен к игре, организатор обязан вернуть ему проигранные средства в 10-кратном размере.

: если игрок, который не имел права играть, был допущен к игре, организатор обязан вернуть ему проигранные средства в 10-кратном размере. Приказ о предоставлении разрешений на помещения для проведения азартных игр: заведения будут проверять на соответствие требованиям и выдавать разрешения на использование для проведения азартных игр.

Также OBOZ.UA сообщал, что спортивным медиа и федерациям в Украине разъяснили обновленные правила рекламы азартных игр. Это должно обеспечить безопасность болельщиков и сохранить честность и доверие в спорте.

