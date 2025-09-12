УкраїнськаУКР
Украинцы массово уходят в "черные казино": назван масштаб проблемы и главные причины

Станислав Кожемякин
Азартные игры онлайн. Иллюстрация

Половина игорного рынка Украины работает в тени. При этом 90% нелегальных онлайн-казино, вероятно, имеют российское происхождение. Игроки обращаются к нелегалам из-за стремления не платить налоги, оставаться анонимными и не иметь дела с лимитами, но при этом финансируют агрессора и постоянно рискуют стать жертвами мошенников.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Kantar, Gradus и Factum. Его результаты официально представила Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ).

Данные об объеме рынка нелегальных онлайн-казино в Украине
  • Исследования показывают, что доля нелегального игорного рынка составляет от 39 до 53% (по данным разных организаций).
  • Если легальный рынок оценивается в примерно 59,6 млрд грн в год, то теневой рынок может достигать от 37,72 до 66,53 млрд грн.
Вы можете ознакомиться со списком легальных онлайн-казино, который мы уже составили. В перечень попали только лицензированные и проверенные платформы.

Согласно исследованиям, украинцы выбирают нелегальные игровые платформы по нескольким причинам:

  • Нелегальные казино позволяют избегать уплаты налогов на выигрыши, а также разрешают играть, используя криптовалюты, что обеспечивает анонимность.
  • Нелегальные казино не имеют возрастных ограничений (дают играть подросткам до 21 года) и не блокируют доступ для лудоманов.
  • На нелегальных платформах нет лимитов на размер ставок.

Основные проблемы, по данным АУОИБ, связаны с неэффективностью блокировок – провайдеры не всегда выполняют решения по закрытию доступа к нелегальным сайтам. Кроме того, чтобы закрыть такой сайт, требуется около 10 дней, а владельцы "черных" казино создают зеркальные сайты-клоны за 1-2 дня.

Как блокируются сайты казино-нелегалов

В АУОГБ также утверждают, что политики сосредотачивают свою критику на легальном бизнесе, который ежегодно платит 19-20 млрд грн налогов, вместо того, чтобы бороться с теневым рынком.

Почему опасно играть в "черных казино"

Игра в теневых казино крайне опасна и может привести к серьезным последствиям. Платформы имеют российское происхождение и создают дополнительные риски.

  • Отсутствие гарантий выплат

Нет ни одного юридического механизма, который бы заставил нелегальное казино выплатить вам выигрыш. В любой момент такой сайт может просто закрыться, забрав деньги.

  • Отсутствие защиты данных

Персональные и финансовые данные, предоставленные теневому казино, не защищены. Они могут быть использованы мошенниками, проданы или скомпрометированы.

  • Использование уязвимых групп

Нелегальные казино намеренно нацелены на уязвимых людей, включая подростков до 21 года, которым запрещено играть в лицензированных заведениях, и людей с игровой зависимостью (лудоманией).

  • Финансирование незаконной деятельности

По данным Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса, 90% нелегальных казино имеют российские корни. Это значит, что ваши деньги могут быть использованы для финансирования страны-агрессора, что представляет угрозу национальной безопасности.

  • Манипуляции с играми

Нелегальные казино не контролируются регуляторными органами, поэтому могут настраивать игры таким образом, чтобы уменьшить шансы на выигрыш или вовсе исключить его.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как распознать легальное онлайн-казино в Украине. Существует список вещей, на которые обязательно нужно обратить внимание перед тем, как сделать ставку.

