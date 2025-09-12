Украинцы массово уходят в "черные казино": назван масштаб проблемы и главные причины
Половина игорного рынка Украины работает в тени. При этом 90% нелегальных онлайн-казино, вероятно, имеют российское происхождение. Игроки обращаются к нелегалам из-за стремления не платить налоги, оставаться анонимными и не иметь дела с лимитами, но при этом финансируют агрессора и постоянно рискуют стать жертвами мошенников.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное Kantar, Gradus и Factum. Его результаты официально представила Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ).
- Исследования показывают, что доля нелегального игорного рынка составляет от 39 до 53% (по данным разных организаций).
- Если легальный рынок оценивается в примерно 59,6 млрд грн в год, то теневой рынок может достигать от 37,72 до 66,53 млрд грн.
Согласно исследованиям, украинцы выбирают нелегальные игровые платформы по нескольким причинам:
- Нелегальные казино позволяют избегать уплаты налогов на выигрыши, а также разрешают играть, используя криптовалюты, что обеспечивает анонимность.
- Нелегальные казино не имеют возрастных ограничений (дают играть подросткам до 21 года) и не блокируют доступ для лудоманов.
- На нелегальных платформах нет лимитов на размер ставок.
Основные проблемы, по данным АУОИБ, связаны с неэффективностью блокировок – провайдеры не всегда выполняют решения по закрытию доступа к нелегальным сайтам. Кроме того, чтобы закрыть такой сайт, требуется около 10 дней, а владельцы "черных" казино создают зеркальные сайты-клоны за 1-2 дня.
В АУОГБ также утверждают, что политики сосредотачивают свою критику на легальном бизнесе, который ежегодно платит 19-20 млрд грн налогов, вместо того, чтобы бороться с теневым рынком.
Почему опасно играть в "черных казино"
Игра в теневых казино крайне опасна и может привести к серьезным последствиям. Платформы имеют российское происхождение и создают дополнительные риски.
- Отсутствие гарантий выплат
Нет ни одного юридического механизма, который бы заставил нелегальное казино выплатить вам выигрыш. В любой момент такой сайт может просто закрыться, забрав деньги.
- Отсутствие защиты данных
Персональные и финансовые данные, предоставленные теневому казино, не защищены. Они могут быть использованы мошенниками, проданы или скомпрометированы.
- Использование уязвимых групп
Нелегальные казино намеренно нацелены на уязвимых людей, включая подростков до 21 года, которым запрещено играть в лицензированных заведениях, и людей с игровой зависимостью (лудоманией).
- Финансирование незаконной деятельности
По данным Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса, 90% нелегальных казино имеют российские корни. Это значит, что ваши деньги могут быть использованы для финансирования страны-агрессора, что представляет угрозу национальной безопасности.
- Манипуляции с играми
Нелегальные казино не контролируются регуляторными органами, поэтому могут настраивать игры таким образом, чтобы уменьшить шансы на выигрыш или вовсе исключить его.
Ранее OBOZ.UA объяснял, как распознать легальное онлайн-казино в Украине. Существует список вещей, на которые обязательно нужно обратить внимание перед тем, как сделать ставку.
