Украинцы массово уходят в "черные казино": назван масштаб проблемы и главные причины

Половина игорного рынка Украины работает в тени. При этом 90% нелегальных онлайн-казино, вероятно, имеют российское происхождение. Игроки обращаются к нелегалам из-за стремления не платить налоги, оставаться анонимными и не иметь дела с лимитами, но при этом финансируют агрессора и постоянно рискуют стать жертвами мошенников.

Видео дня

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Kantar, Gradus и Factum. Его результаты официально представила Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ).

Исследования показывают, что доля нелегального игорного рынка составляет от 39 до 53% (по данным разных организаций).

(по данным разных организаций). Если легальный рынок оценивается в примерно 59,6 млрд грн в год, то теневой рынок может достигать от 37,72 до 66,53 млрд грн.

Вы можете ознакомиться со списком легальных онлайн-казино, который мы уже составили. В перечень попали только лицензированные и проверенные платформы.

Согласно исследованиям, украинцы выбирают нелегальные игровые платформы по нескольким причинам:

Нелегальные казино позволяют избегать уплаты налогов на выигрыши , а также разрешают играть, используя криптовалюты, что обеспечивает анонимность.

, а также разрешают играть, используя криптовалюты, что обеспечивает анонимность. Нелегальные казино не имеют возрастных ограничений (дают играть подросткам до 21 года) и не блокируют доступ для лудоманов .

. На нелегальных платформах нет лимитов на размер ставок.

Основные проблемы, по данным АУОИБ, связаны с неэффективностью блокировок – провайдеры не всегда выполняют решения по закрытию доступа к нелегальным сайтам. Кроме того, чтобы закрыть такой сайт, требуется около 10 дней, а владельцы "черных" казино создают зеркальные сайты-клоны за 1-2 дня.

В АУОГБ также утверждают, что политики сосредотачивают свою критику на легальном бизнесе, который ежегодно платит 19-20 млрд грн налогов, вместо того, чтобы бороться с теневым рынком.

Почему опасно играть в "черных казино"

Игра в теневых казино крайне опасна и может привести к серьезным последствиям. Платформы имеют российское происхождение и создают дополнительные риски.

Отсутствие гарантий выплат

Нет ни одного юридического механизма, который бы заставил нелегальное казино выплатить вам выигрыш. В любой момент такой сайт может просто закрыться, забрав деньги.

Отсутствие защиты данных

Персональные и финансовые данные, предоставленные теневому казино, не защищены. Они могут быть использованы мошенниками, проданы или скомпрометированы.

Использование уязвимых групп

Нелегальные казино намеренно нацелены на уязвимых людей, включая подростков до 21 года, которым запрещено играть в лицензированных заведениях, и людей с игровой зависимостью (лудоманией).

Финансирование незаконной деятельности

По данным Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса, 90% нелегальных казино имеют российские корни. Это значит, что ваши деньги могут быть использованы для финансирования страны-агрессора, что представляет угрозу национальной безопасности.

Манипуляции с играми

Нелегальные казино не контролируются регуляторными органами, поэтому могут настраивать игры таким образом, чтобы уменьшить шансы на выигрыш или вовсе исключить его.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как распознать легальное онлайн-казино в Украине. Существует список вещей, на которые обязательно нужно обратить внимание перед тем, как сделать ставку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!