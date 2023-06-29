Украинцы теперь смогут выбирать проекты госразвития через голосования в "Дії": принят законопроект

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №9165 об изменениях по использованию средств государственного фонда регионального развития. В частности, речь идет об избрании проектов путем голосования через приложение "Дія".

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В общей сложности "за" проголосовало 238 народных депутатов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Деньги в этом году (2 млрд грн) из ГФРР направляются на армию", – отметил он.

Распределение средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) будет происходить по результатам голосования украинцев на портале "Дія", что позволит распределить финансирование между регионами в соответствии с фактическим количеством населения.

Ранее до введения в Украине военного состояния проекты для ГФРР отбирались исключительно в соответствии с Государственной стратегией регионального развития и региональных стратегий развития. Но распределение объема ГФРР было привязано к численности населения в регионах и показателю валового регионального продукта в расчете на одного человека.

Как сообщалось, в Украине утвердили новые правила выплат военнослужащим. В частности, повышают выплаты срочникам, курсантам и инструкторам. А вот дополнительные 30 тыс. грн для всех защитников не вернут.

Военнослужащим по-прежнему ежемесячно будут выплачивать вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Однако эти средства выдаются в порядке, установленном Кабмином, то есть как сейчас. Да, массовых выплат 30 тыс. грн военным не вернули.

OBOZREVATEL писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Совет 2 важных законопроекта. Одним из них глава государства предлагает официально закрепить в нашем государстве статус английского языка как одного из языков международного общения и определить, как он будет применяться в работе органов государственной власти.