Украинцы выбрали 9 членов экспертной группы при "ПлейСити": полный список

В Украине выбрали Антикоррупционной экспертной группы (АЭГ) при государственном агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити". Победителей, которыми стали 9 представителей общественных организаций, выбирали через открытый опрос в приложении Дія.

Об этом сообщили разработчики Дії. Всего заявки на участие в отборе подали 21 кандидат от общественных организаций, которые занимаются предотвращением и противодействием коррупции, борьбой с игровой зависимостью и противодействием нелегальному игорному бизнесу.

Кто победил?

Участие в опросе в Дії приняли более 57,1 тыс. граждан. Состав экспертной группы уже утвердили – в дальнейшем ее члены выберут своего председателя и смогут приступить к работе. В состав АЭГ попали:

Анастасия Шевченко – "Антикоррупционный топор" (13,45%);

– "Антикоррупционный топор" (13,45%); Михаил Аксенов – "Антикоррупционный топор" (11,63%);

– "Антикоррупционный топор" (11,63%); Анна Башняк – "Офис эффективного регулирования" (10,44%);

– "Офис эффективного регулирования" (10,44%); Светлана Слипченко – "Д7 ФАУНДЕЙШН" (9,88%);

– "Д7 ФАУНДЕЙШН" (9,88%); Алексей Дорогань – "Офис эффективного регулирования" (9,28%);

– "Офис эффективного регулирования" (9,28%); Александр Нойнец – "Антикоррупционный топор" (8,18%);

– "Антикоррупционный топор" (8,18%); Дмитрий Шатровский – "Центр общественного контроля" (7,53%);

– "Центр общественного контроля" (7,53%); Тарас Котов – "Центр общественного контроля" (7,01%);

– "Центр общественного контроля" (7,01%); Василий Чижмарь – "Центр общественного контроля" (6,55%).

Что известно о победителях?

В состав АЕГ попали кандидаты, которые предварительно сформировали коалицию организаций и экспертов, давно работающих над прозрачностью и реформами госсектора. Что о них известно:

Аксенов Михаил Юрьевич

Экономист, аналитик данных, эксперт по машинному обучению и ИИ. Магистр экономики (KSE, University of Houston), бакалавр прикладной физики. Член РГК при НАБУ и БЭБ, а также ряда инициатив в сфере общественного контроля. Специализируется на выявлении коррупционных рисков через анализ данных и цифровые решения. Мотивирован присоединиться к экспертной группе для разработки прозрачных механизмов лицензирования и внедрения современных инструментов мониторинга рынка азартных игр.

Башняк Анна Геннадьевна

Эксперт по регуляторной политике и цифровой трансформации, возглавляет соответствующее направление в независимом аналитическом центре "Офис эффективного регулирования BRDO". Имеет большой опыт в разработке законодательства и создании политик в сфере электронного управления. Соавтор более 30 нормативно-правовых актов, касающихся реформ в сферах лицензирования и разрешений, цифровизации, экологии, государственных услуг и бизнес-среды. Участвовала в создании ключевых е-сервисов, таких как Единая государственная электронная система разрешительных документов (еДозвил), еДекларация (упрощенные правила для открытия и ведения бизнеса во время военного положения) и платформа "ЭкоСистема" (единая онлайн-платформа в сфере защиты окружающей среды, в рамках которой вводятся сервисы для различных видов деятельности в сфере природопользования). Намерен применить в АЭГ свои навыки усиления прозрачности через цифровые инструменты.

Дорогань Алексей Дмитриевич

Исполнительный директор независимого аналитического центра "Офис эффективного регулирования BRDO", эксперт в сфере цифровой трансформации, государственного управления и дерегуляции. Под его руководством команда BRDO создает цифровые решения для государства, участвует в разработке реформ и помогает внедрять прозрачные правила — от развития предпринимательства до укрепления обороноспособности. Среди внедренных сервисов, к разработке которых приобщался BRDO: еДозвил, еПредприниматель, Армия+, Резерв+, DOT-Chain Defence и другие. Соучредитель и член правления коалиции RISE Ukraine.

Котов Тарас Александрович

Доктор философии по прикладной математике, юрист и экономист. Член ассоциаций сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE) и сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS). Сооснователь движения "Демократична Сокира", председатель РГК БЭБ. Участвовал в работе ВСК Верховной Рады по деятельности Бюро. Имеет опыт разработки антикоррупционных инструментов и управления рисками.

Нойнец Александр Сергеевич

Общественный деятель, соучредитель движения "Демократическая Сокира", аналитик. Имеет многолетний опыт в сфере стратегических коммуникаций, маркетинга и публичной антикоррупционной аналитики. Как специалист по противодействию информационным угрозам работал с изучением и разоблачением механизмов российского влияния на украинское медиапространство, политические процессы и чувствительные экономические отрасли, в частности на азартные игры.

Слипченко Светлана Александровна

Экономистка, аналитик, заместитель исполнительного директора ОО "Вокс Украина". Имеет многолетний опыт в сфере фактчекинга, противодействия дезинформации и продвижении принципов прозрачности и подотчетности в государственном управлении. Активно работает над внедрением стандартов добропорядочности, открытых данных и предотвращения коррупционных рисков.

Чижмарь Василий Юрьевич

Юрист, ученый, общественный деятель. Магистр права, получает степень доктора философии в Институте государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины. Имеет опыт работы в органах государственной власти и на руководящих должностях в ВСУ. Возглавляет ОО "Институт стратегических исследований в сфере государства", а также другие аналитические организации в сфере государства и юстиции. Член РГК при НАБУ и БЭБ, имеет практический опыт антикоррупционной экспертизы и взаимодействия с институтами.

Шатровский Дмитрий Олегович

Ветеран, общественный деятель, предприниматель. Основатель ОО "Ветеранское Братство", председатель Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов. До полномасштабного вторжения был заместителем командира 2-го батальона по разведке полка "Азов". 24 февраля 2022 г. участвовал в обороне Киева вместе со сводным подразделением участников боевых действий при ЦСО "А". Выполнял боевые задачи на Херсонском направлении в составе подразделения патрульной полиции города Киева. После ранения и получения инвалидности продолжил деятельность в ветеранских инициативах. Учится в бизнес-школе МИМ, имеет опыт в сфере реабилитации военных и развития ветеранских проектов. Мотивирован присоединиться к АЕГ для искоренения теневых схем и российского влияния в этой области.

Шевченко Анастасия Александровна

Ветеранка, медик-доброволец, общественный деятель, певица. Имеет опыт участия в Революции достоинства, службы в НГУ, добровольческих подразделениях и медицинской эвакуации. Не терпит россиян в любой государственной сфере. Специализируется на коммуникациях и поддерживает принципы открытости, отчетности и общественного контроля. Хочет присоединиться к АЕГ, чтобы помочь создать культуру прозрачности и исключения влияния российских интересов на рынке азартных игр.

