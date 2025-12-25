Украл у криптобиржи и проиграл $6 млн в азартные игры: в США раскрыли детали громкого киберограбления

В США житель Нью-Йорка украл криптовалюту у пользователей примерно на $16 млн и проиграл около $6 млн в азартные игры. Он использовал мошеннические схемы, выдавая себя за представителя криптобиржи Coinbase и заставляя клиентов платформы переводить активы на его кошельки.

Как сообщает The New York Post, мошенником оказался 23-летний Рональд Спектор. Ему уже объявили об обвинении в краже средств у около 100 пользователей платформы Coinbase с применением фишинговой схемы и методов социальной инженерии.

Как выяснили следователи, Спектор выдавал себя за представителя Coinbase и контактировал с жертвами под предлогом, что их цифровые активы находятся под угрозой. Используя тактику запугивания, он оказывал давление на пользователей, заставляя их срочно переводить криптовалюту на контролируемые им кошельки.

Схема работы мошенника

Спектор действовал в интернете под псевдонимом "lolimfeelingevil". Жертвам сообщали, что их средства могут похитить хакеры, если они не будут действовать немедленно. Эта стратегия использовалась для того, чтобы вызвать панику и обойти здоровый скептицизм пользователей.

После получения криптовалюты Спектор скрывал следы средств через криптовалютные миксеры, сервисы обмена токенов и платформы для азартных игр. Зато в Telegram он утверждал, что проиграл $6 млн в азартные игры.

Обвинения и арест

Спектору выдвинули 31 обвинение, включая кражу в особо крупных размерах, отмывание денег и участие в схеме мошенничества. В ходе расследования правоохранители конфисковали около $105 тысяч наличными и примерно $400 тысяч в цифровых активах.

Судья установил залог в размере $500 тысяч и отклонил ходатайство о разрешении отцу Спектора внести залог из-за беспокойства относительно источника средств.

Coinbase заявила, что тесно сотрудничала с прокуратурой Бруклина в течение расследования, помогла идентифицировать подозреваемого и жертв, а также предоставила данные для отслеживания похищенных активов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что голливудского режиссера Карла Ринша признали виновным в мошенничестве, отмывании денег и незаконных денежных операциях. Он получил от студии Netflix всего $55 млн за новый сериал, из которых потратил $11 млн на собственные прихоти – в частности проиграл в казино.

