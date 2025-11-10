Украла выручку магазина и спустила в казино: заведующую поймали на систематических хищениях

В Беларуси заведующая продуктовым магазином систематически воровала деньги из сейфа, чтобы играть в онлайн-казино. За несколько месяцев работница "увела" выручку магазина в сумме более 86 тыс. белорусских рублей, что составляет более 1 млн грн.

О разоблачении воровки сообщили в МВД Беларуси. Отмечается, что преступление было совершено в городе Могилев.

"Установлено: 37-летняя заведующая на протяжении трех месяцев воровала из сейфа дневную выручку. Сумма ущерба составила свыше 86 тысяч рублей. Все деньги женщина проиграла в онлайн-казино", – говорится в сообщении.

Против "предприимчивой" заведующей магазином возбудили уголовное дело. Статья – "хищение, совершенное в особо крупном размере". Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Это уже не первый подобный случай в Беларуси. Летом 2025 года сотрудница государственной почты за день выкрала из кассы и проиграла в казино более 3 тыс. беларуских рублей (около 38,5 тыс. грн).

Для этого она ввела в онлайн-систему учета ложные данные о внесении денег в кассу и оформила поддельные расписки о получении денежных переводов, пенсий, пособий и других социальных выплат.

Пропажа денег раскрылась, когда клиенты почты пришли получать пенсии и переводы. В отделении, основываясь на данных из онлайн-системы, им сообщили, что выплаты уже якобы были получены.

Злоумышленницу оштрафовали на 4,2 тыс. руб. (более 53 тыс. грн) и запретили занимать какие-либо должности, связанные с хранением и распоряжением деньгами и другими ценностями. В суде она признала свою вину и согласилась возместить ущерб.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как житель Канады выиграл $5 млн в лотерею, но из-за отсутствия паспорта и банковского счета передал билет своей девушке. А она исчезла с новым парнем, забрав всю сумму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!