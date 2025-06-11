Уловки психологии: ученые обнаружили неоднозначный эффект от синего света в казино

Спектр света, в котором игроки в казино принимают решения, может существенно изменять восприятие выигрышей и потерь. Синее освещение в наземных игровых заведениях или оформление на сайтах онлайн-казино может иметь двоякий эффект: с одной стороны, уменьшать расстройство от проигрыша и стимулировать играть дальше, а с другой – наоборот, уменьшать азарт.

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К таким выводам пришли ученые из Флиндерсского университета (Flinders University) в Австралии в новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports. Это исследование во многом переосмысливает данные, полученные учеными в 2021 году.

Тогда исследователи пришли к выводу, что синее освещение может усиливать тормозной контроль игроков, тем самым снижая интенсивность азартного поведения. Однако теперь оказалось, что синий цвет может и усиливать поведенческую активацию, а не тормозить ее, как предполагалось ранее.

Ученые утверждают, что фактический эффект может зависеть от контекста, длительности экспозиции и индивидуальных различий участников. В некоторых случаях он "гасит" азарт, а в других – наоборот, усиливает физиологическое возбуждение, импульсивность и готовность к риску.

Основные выводы нового исследования:

Синий свет увеличил чувствительность игроков к потенциальным выигрышам, но не к потерям. "Участники, находящиеся под синим освещением, чаще переоценивали свои шансы на победу и сообщали о более высокой мотивации продолжать игру", – говорится в статье.

и сообщали о более высокой мотивации продолжать игру", – говорится в статье. Многие участники, игравшие при синем свете, демонстрировали более высокий уровень возбуждения, измеренный по частоте сердечных сокращений и кожно-гальванической реакции.

Синий свет оказался связан с повышенной импульсивностью и сниженной способностью оценивать риски : "Тесты на когнитивные способности показали, что синий свет ухудшает способность участников сдерживать импульсивные реакции в ситуациях с высоким риском".

: "Тесты на когнитивные способности показали, что синий свет ухудшает способность участников сдерживать импульсивные реакции в ситуациях с высоким риском". В целом участники тестов субъективно описывали синий как "приятный" и "успокаивающий" цвет, а это могло способствовать снижению настороженности, считают ученые.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания разъяснили правила рекламы онлайн-казино и других азартных игр в Украине. Такая реклама не запрещена полностью, однако для нее действует ряд строгих ограничений.

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