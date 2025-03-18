Unibet оштрафован на рекордную сумму: за что наказали компанию

Игорный регулятор Франции L' Autorité Nationale des Jeux (ANJ) наложил на Unibet рекордный с момента своего создания в 2020 году штраф за срыв самоисключения. Бренд, принадлежащий компании Kindred, теперь должен выплатить 800 тыс. евро из-за серьезного сбоя, который длился почти два года.

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Техническая проблема позволила тысячам пользователей устройств на базе Apple iOS получить доступ к азартным играм, несмотря на самоисключение, пишет FocusGN. Проблема появилась еще в марте 2021 года.

Ошибка была впервые исправлена к декабрю 2022-го. Вскоре сбой вернулся и продлился по февраль 2023 года.

В ходе расследования ANJ компания не стала опровергать наличие сбоя, но уверяла, что количество пострадавших было меньше, чем оценивает регулятор. Так, ANJ насчитал 6 754 человека, а игорный бренд говорит, что число "не могло превышать 100 игроков".

Самоисключение – это механизм, который позволяет игрокам добровольно блокировать для себя доступ к казино, ставкам на спорт и другим азартным играм. Считается, что это важный аспект борьбы с лудоманией.

В Украине тоже действует такой механизм. По данным Комиссии по регулированию азартных игр (КРАИЛ), за первые два месяца 2025 года в соответствующий реестр было внесено более 1700 лиц: 1651 – по заявлениям, поданным в КРАИЛ; еще 68 – по заявлениям, поданным самим игорным операторам.

В целом к началу марта в реестре насчитывалось более 12,8 тыс. лиц. "Реестр является важным механизмом предотвращения игровой зависимости, с помощью которого игроки могут контролировать свою игровую активность", – заявляют в КРАИЛ.

При этом регулятор обращает внимание на важный момент. "Пребывание лица в реестре не обязательно свидетельствует о его зависимости (болезни), поскольку внесение в реестр может быть добровольным решением по разным причинам, не связанным с игровой зависимостью. Многие граждане решают ограничить свое участие в азартных играх с целью предотвращения возможных финансовых или личных рисков, связанных с азартными играми", – отмечают в КРАИЛ.

Как сообщал OBOZ.UA ,в КРАИЛ также сообщали о большом количестве жалоб от игроков на отказ в выплате выигрышей, их отмену и блокировку игровых счетов. Регулятор пояснил, что такие ситуации чаще всего возникают из-за нарушений самими игроками правил азартных игр.

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