Уругвай сразится с Испанией: букмекеры дали прогноз на победителя "матча дня" ЧМ-2026

В центральном матче 17 игрового дня Чемпионата мира по футболу-2026 в рамках 3 тура сыграют сборные Уругвая и Испании. По мнению букмекеров же, фаворитами матча являются европейцы, на победу которых действует коэффициент 1.65. Для южноамериканской сборной же он установлен на уровне 6.00.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.80. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу уругвайцев.

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:1 – для него установлен коэффициент 5.30. А кроме того:

0:1 (победа Испании) – 5.60;

0:2 (победа Испании) – 7.10;

1:2 (победа Испании) – 8.40;

0:0 – 9.60.

Наименее же вероятными букмекерам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 401.00.

Игра состоится 27 июня. Начало – 03:00 по Киеву.

После 2-х туров Испания идет на 2 месте в группе H, имея 4 очка. В первых матчах эта сборная:

сыграла вничью с Кабо-Верде – 0:0;

победила Саудовскую Аравию – 4:0.

Уругвай занимает 2 место, имея 2 очка. Эта команда:

сыграла вничью с Саудовской Аравией – 1:1;

расписала "мировую" с Кабо-Верде – 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, после завершения 2 тура группового этапа Чемпионата мира 2026 года главным фаворитом турнира является сборная Франции. На ее победу действует самый низкий коэффициент из всех участников чемпионата, которые еще сохраняют шансы на его выигрыш.

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