Увидела знак от покойного мужа и выиграла в лотерею: сколько удалось получить женщине

Жительница Джессапа (штат США) выиграла 83 175 долларов в лотерее после того, как впервые изменила привычную стратегию и воспользовалась автоматическим выбором номеров, и это совпадение после смерти мужа она восприняла как знак от своего "ангела". Тратить деньги сразу женщина не планирует — она решила положить весь выигрыш на сберегательный счет, а сама продолжает работать, проводить время с семьей и путешествовать.

Об этом пишет Maryland Lottery. Победительница убеждена, что стечение обстоятельств стало для неё своеобразным знаком. В то же время деньги она не планирует тратить сразу – после получения приза женщина решила положить всю сумму на сберегательный счёт.

Победительница рассказала, что познакомилась с лотереей благодаря подруге. С тех пор лотерея стала для неё неотъемлемой частью жизни – она играет уже много лет и покупает билеты почти каждый день. За это время женщине уже удавалось выигрывать значительные призы.

Среди них был выигрыш на сумму более 20 тысяч долларов, поэтому крупный приз для неё стал не первым успехом. Однако на этот раз обстоятельства оказались совсем другими. Женщина решила изменить сразу несколько своих привычек, и именно этот билет принес ей самый крупный из недавних выигрышей – 83 175 долларов.

Счастливый билет женщина приобрела 2 сентября в магазине, который не был для неё привычным местом покупки лотерейных билетов. Однако в тот день она решила заехать именно туда, но смена магазина была не единственной необычной деталью.

Обычно женщина использовала собственную стратегию во время игры, но на этот раз она решила не выбирать числа самостоятельно и воспользовалась функцией, которая автоматически генерирует комбинацию. Таким образом, выигрышную комбинацию сформировала система, а не сама игрок.

На следующее утро женщина решила проверить свой билет. Она несколько раз отсканировала его с помощью приложений, результат настолько удивил её, что она продолжала проверять информацию, пытаясь убедиться, что правильно увидела сумму. Когда женщина наконец осознала, что выиграла 83 175 долларов, она начала громко кричать от радости.

На крик сразу прибежала её дочь, которая подумала, что с матерью что-то случилось. Незадолго до выигрыша женщина внезапно потеряла мужа. Она с любовью называет его своим "ангелом" и связывает с ним необычное стечение обстоятельств, предшествовавшее выигрышу.

На этот раз она купила билет в магазине, куда обычно не заходила, изменила свою стратегию и доверилась случайному выбору чисел. А уже на следующее утро оказалось, что именно эта комбинация принесла ей более 83 тысяч долларов. Из-за этого женщина восприняла событие как особый знак.

По её словам, ей показалось, будто мужчина, которого она называет своим "ангелом", продолжает заботиться о ней даже после смерти. У неё было несколько недель, чтобы обдумать, как распорядиться деньгами, и она решила не рисковать полученной суммой.

"Я положу эти деньги на сберегательный счет", – сказала женщина. Таким образом, 83 175 долларов пока не пойдут на крупные покупки или другие расходы. Победительница хочет сохранить выигранные средства.

Выигрыш принес деньги не только непосредственно победительнице. Магазин, в котором женщина приобрела счастливый билет, также получил бонус от лотереи за его продажу. Сумма вознаграждения составляет 831,75 доллара.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, найденный в кошельке лотерейный билет принес жителю Ивано-Франковска Александру 190 000 гривен. Неожиданные деньги мужчина решил потратить не на себя. Он хочет сделать сюрприз для важного человека в своей жизни — отвезти маму на отдых.

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