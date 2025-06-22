В 2025 году произойдет ядерный взрыв? Какие ставки делают букмекеры

Вероятность взрыва ядерной бомбы в этом году постепенно растет. Пользователи криптовалютной букмекерской платформы Polymarket оценивают ее в 18%.

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Согласно данным компании, такие шансы резко взлетели в начале ирано-израильской войны. 18 июня менее чем за сутки вероятность такого развития событий увеличилась с 17% до 22%.

При этом в США также не исключили применения тактического ядерного оружия для удара по особо укрепленному иранскому объекту по обогащению урана в Фордо, о чем, ссылаясь на чиновника Белого дома, сообщила корреспондент Fox News Джеки Хайнрик. По словам ее собеседника, американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб, которые могут уничтожить иранский ядерный завод. То есть, военные не считают удар тактическим ядерным оружием единственным способом уничтожить объект в Фордо, но глава президент США Дональд Трамп отказывается рассматривать такой вариант.

Ранее американские СМИ утверждали, что Трамп сомневается в том, что сверхмощная противобункерная бомба GBU-57 весом 13,6 тонны способна гарантированно разрушить подземный иранский завод, который находится на глубине 90 метров. При этом Агентство по снижению военной угрозы (DTRA), которое входит в Минобороны США, оценивало, что для ликвидации ядерного объекта в Фордо потребуется сначала размягчить почву обычными бомбами, а затем сбросить на него ядерный боеприпас с бомбардировщика, чтобы уничтожить завод.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года на Polymarket был установлен абсолютный рекорд по количеству запущенных маркетов (рынков ставок) - более 7000. Это на 20,7% больше, чем в марте, когда было создано около 5800 (предыдущий рекорд).

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