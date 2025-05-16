В АПЛ сыграют финалисты Лиги конференций и Лиги Европы: кто фаворит в матче

В матче 37 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) встретятся "Челси" и Манчестер Юнайтед (МЮ), которые также являются финалистами Лиги конференций и Лиги Европы соответственно. Фаворитом в матче букмекеры видят лондонцев – на их победу действует коэффициент 1.47, тогда как для команды из Манчестера – 6.40.

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При этом, считают в Favbet, у МЮ больше шансов свести поединок к ничьей, чем победить. На такой результат выставлен коэффициент 4.95.

Вместе с тем, самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 8.00, самый низкий из всех определенных. Также вполне вероятными считаются счета:

2:0 (победа "Челси") – 8.50;

2:1 (победа "Челси") – 8.70;

1:0 (победа "Челси") – 9.70.

Меньше всего же специалисты верят в победу МЮ со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 40.00. А кроме того:

1:3 (победа МЮ) – 30.00;

2:3 (победа МЮ) – 28.00;

0:2 (победа МЮ) – 26.00.

В настоящее время "Челси занимает" 5 место в турнирной таблице АПЛ – и борется за попадание в зону Лиги чемпионов (в сезоне 2025/26 от Англии в турнире пример участие 5 клубов). У идущей на 6-м месте "Астон Виллы" столько же очков, однако она уступает лондонцам по дополнительным показателям.

Из последних же 5 матчей "Челси" выиграл 3. Еще по одному было проиграно и сведено к ничьей.

МЮ проводит провальный сезон – команда идет на 16-м месте, имея 39 пунктов, однако вылет ей не грозит. Более того, МЮ может даже выйти в Лигу чемпионов – если победит в финале Лиги Европы.

Из последних же 5 матчей команда проиграла 4. Еще 1 был сведен к ничьей. Последняя же победа МЮ в чемпионате была в матче 29 тура – тогда со счетом 3:0 был повержен "Лестер", который в этом сезоне не смог удержаться в АПЛ, и досрочно вылетел в Чемпионшип.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают МЮ фаворитом на победу в Лиге Европы. Для него действует коэффициент 1.78, тогда как для другого финалиста турнира – "Тоттенхема", – 2.08.

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