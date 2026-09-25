В Бердичеве разыскивают лотерейного миллионера: куда звонить

В Бердичеве Житомирской области ищут владельца лотерейного билета, который выиграл 1 млн грн. Победитель пока не обратился к оператору, поэтому может даже не знать, что именно его билет принес главный приз.

Об этом сообщает оператор государственных лотерей "М.С.Л." Миллионный выигрыш зафиксировали 23 сентября 2026 года во время 4728-го тиража лотереи "ТОП".

Теперь оператор ждет победителя. Если билет остался у владельца, проверить его можно по результатам тиража. Для уточнения информации о выигрыше "М.С.Л." указывает номер горячей линии 0 (800) 21 00 65.

Билет с выигрышной комбинацией 274757 приобрели в Бердичеве в точке продаж, расположенной в торговом центре "Оноре де Бальзак". Стоимость составила всего 10 грн.

Случай в Бердичеве – не единственный выигрыш за сентябрь. По данным оператора, это уже четвертый крупный денежный приз в лотерее в этом месяце. Ранее выигрыши получили участники из Лубен, Стрыя и Николаева.

При этом размер приза в Бердичеве заметно отличается от других сентябрьских выигрышей в этой лотерее. Например, 14 сентября в Лубнах разыграли 15 тыс. грн, а 9 сентября в Стрые – также 15 тыс. грн.

Лотерея "ТОП" проводит тиражи ежедневно. По информации "М.С.Л.", главный приз в ней составляет 1 млн грн, а результаты розыгрышей можно проверять по официальным данным оператора.

Как сообщал OBOZ.UA, найденный в кошельке лотерейный билет принес жителю Ивано-Франковска 190 000 гривен. Мужчина мог еще долго не знать о своем выигрыше, если бы не счастливое стечение обстоятельств.

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