В Чехии завершилось большое судебное разбирательство из-за казино: власти Праги одержали ключевую победу

Конституционный суд Чехии постановил, что местные власти Праги имеют право применять собственные правила для регулирования азартных игр. Этот иск Прага выиграла у Министерства внутренних дел страны и Чешского антимонопольного ведомства.

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Как пишет FocusGN, эта победа стала ключевой для пражский властей. Теперь они смогут реализовывать собственное регулирование азартных игр, независимое от национальной политики.

Так, в Праге уже было введено постановление, запрещающее слоты. Игры с живыми дилерами, такие как покер и рулетка, были разрешены в наземных казино, но 57 районам города было предоставлено право вводить свои собственные ограничения. 41 район решил полностью запретить живые игры, в то время как другие выбрали временные ограничения.

МВД Чехии, а также антимонопольное ведомство подали судебный иск и временно приостановили действие приказа пражских властей. Решение назвали "дискриминационным" по отношению к лицензиатам азартных игр и таковым, что нарушает национальные правила.

Также ведомства утверждали, что "фрагментированная нормативно-правовая база" привела к рыночным искажениям. Однако Конституционный суд отменил приостановку.

Суд постановил, что местное законодательство может регулировать азартные игры, несмотря на то, что один судья, судья Милан Хульмак, утверждал, что не было "четкого или объективного обоснования" для различий в политике от округа к округу.

Чешское антимонопольное ведомство уже заявило, что это решение может привести к трудностям для операторов азартных игр. По мнению антимонопольщиков, такой шаг также может дать зеленый свет другим провинциям для введения изменений в регулировании азартных игр.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания планирует объединить три налога на онлайн азартные игры в один, чтобы упростить систему и адаптировать ее к современным реалиям. Однако индустрия опасается, что это может привести к повышению налогового бремени и негативно повлиять на легальный рынок азартных игр.

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