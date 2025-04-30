Великобритания планирует переписать налоги на азартные игры: чего ждать пользователям

Великобритания планирует объединить три налога на онлайн азартные игры в единое, чтобы упростить систему и адаптировать ее к современным реалиям. Однако индустрия опасается, что это может привести к повышению налогового бремени и негативно повлиять на легальный рынок азартных игр.

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Об этом пишет iGamingBussines. Правительство Великобритании 28 апреля 2025 года объявило о начале консультаций по реформе налоговой системы для удаленных азартных игр.

Предлагается объединить три действующих налога - налог на удаленные азартные игры (Remote Gaming Duty, RGD), общий налог на ставки (General Betting Duty, GBD) и налог на ставки в пуле (Pool Betting Duty, PBD) - в единую ставку под названием "Податки" Betting & Gaming Duty, RBGD) . Целью реформы является упрощение налоговой системы, адаптация ее к современным реалиям рынка и снижение административной нагрузки на операторов.

Сейчас RGD облагается налогом по ставке 21% от прибыли оператора, тогда как GBD и PBD – по 15%. Министр финансов Джеймс Мюррей подчеркнул, что налоговая система должна соответствовать технологическим изменениям, которые значительно повлияли на отрасль. По его словам, рост удаленного гемблинга на 200% за последние 10 лет свидетельствует о необходимости обновления налоговой структуры.

Консультации с заинтересованными сторонами продлятся 12 недель, до 21 июля 2025 года. Итоговое решение планируют включить в осенний бюджет 2025 года, а новый налог может вступить в силу не раньше октября 2027 года.

Однако представители индустрии выразили обеспокоенность по поводу возможного повышения налоговой нагрузки. Глава Betting and Gaming Council (BGC) Грейнн Герст заявила, что повышение налогов может иметь катастрофические последствия для финансов конного спорта и привести к росту нелегального рынка азартных игр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Организация Объединенных Наций (ООН) выразила серьезную обеспокоенность распространением теневых игорных синдикатов, активно проникающих в экономику разных стран. Аналитики также бьют тревогу, поскольку количество схем по отмыванию денег через гемблинг стремительно растет.

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