В Черкассах ищут владельца 190 тыс. грн: куда обратиться

В Черкассах разыскивают победителя государственной лотереи "Лото-Забава", который выиграл 190 000 грн. Счастливый билет приобрели всего за 45 грн в торговом центре. Его владелец пока не обратился за крупным призом.

Об этом сообщает оператор государственных лотерей "М.С.Л.". Гарантированный еженедельный приз разыграли во время юбилейного 1400-го тиража 6 сентября 2026 года.

Выигрышным стал билет №0006559. Его приобрели за 45 грн на фирменном столе "М.С.Л." в ТРЦ "DEPO’t Center" в Черкассах.

Имя победителя пока неизвестно. Поэтому оператор призывает жителей города проверить лотерейные билеты, которые они покупали до тиража. Если номер вашего билета – №0006559, для консультации по оформлению приза нужно позвонить на бесплатную горячую линию 0 (800) 21 00 65.

Получение крупного выигрыша требует оформления соответствующих документов. Для выплаты приза победителю необходимо подтвердить право на выигрыш и предоставить выигрышный билет.

В правилах "Лото-Забава" предусмотрены сроки, в течение которых участник может обратиться за призом, поэтому откладывать обращение надолго не стоит. Конкретный конечный срок зависит от условий проведения соответствующего тиража.

Согласно действующим условиям "Лото-Забава", требование о выплате выигрыша можно предъявить как минимум в течение 30 дней с даты проведения соответствующего тиража. Для выигрыша от 100 000,01 до 250 000 грн срок выплаты составляет до 24 месяцев со дня предъявления выигрышного билета и необходимых документов. При этом общий срок предъявления выигрышных билетов согласно действующим правилам установлен до 31 декабря 2028 года, если оператор не определит для конкретного тиража другую дату.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пенсионер из Луцка купил лотерейный билет после вещего сна, а через несколько дней узнал, что выиграл 292 000 грн. Сначала мужчина даже не догадывался о своем призе и не поверил, когда продавец сообщил ему о крупном выигрыше.

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