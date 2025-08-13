В Днепре обнаружили сеть подпольных казино: объявлено подозрение экс-правоохранителю

Украинские правоохранители обнаружили в Днепре два подпольных игорных заведения, которые ежемесячно приносили владельцам до 300 тыс. грн. Объявлено подозрение двум лицам, среди которых – бывший правоохранитель.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, в двух помещениях были обустроены залы с компьютерной техникой, где посетители могли играть на игровых автоматах. Попасть внутрь можно было только по предварительной телефонной записи.

По оперативным данным, ежемесячно организаторы получали до 300 тыс. грн прибыли. Во время обысков правоохранители изъяли:

игровые автоматы;

системные блоки;

черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Двум подозреваемым – бывшему сотруднику правоохранительных структур и его гражданскому сообщнику – инкриминируют незаконную деятельность по проведению азартных игр по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины). Трое других участников группы, которые обслуживали залы, ранее пошли на сотрудничество со следствием и заключили соглашения о признании виновности. Их производства находятся на рассмотрении суда.

Отмечается, что главный подозреваемый уже фигурирует в другом деле – в марте 2025 года его разоблачили на продаже электронных сигарет с каннабисом, после чего уволили из правоохранительных органов. Это дело также находится на рассмотрении суда.

Также OBOZ.UA сообщал, что на Львовщине суд оштрафовал мужчину, который обустроил подпольное казино с 27 игровыми автоматами. Он должен заплатить 340 тысяч гривен штрафа, а все оборудование и деньги теперь конфискуют в доход государства.

