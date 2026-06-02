В ЕС готовятся наложить налог на азартные игры: сколько хотят заработать

Европейская комиссия рассматривает возможность введения новых налогов – для финансирования будущего долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Наибольшую предварительную поддержку среди правительств стран ЕС получил именно вероятный сбор для онлайн-гемблинга.

Об этом сообщает Euronews. В целом эти меры должны приносить почти 11 млрд евро ежегодно.

Новый налог на онлайн-гемблинг в ЕС: что известно

По оценкам Еврокомиссии, введение 3% сбора от чистого оборота сектора онлайн-гемблинга позволит привлекать в бюджет ЕС в среднем около 1,9 млрд евро ежегодно в период с 2028 по 2034 год (и это консервативная оценка в ценах 2025 года).

Эта инициатива имеет наибольшие шансы на утверждение, хотя воплотить ее будет непросто из-за нескольких факторов:

Сопротивление Мальты: Главным и яростным противником этого налога выступит Мальта — страна, где зарегистрировано большинство европейских букмекерских контор и игорных сайтов.

Отсутствие единых правил: В документе Еврокомиссии отмечается, что в пределах ЕС пока нет даже общего определения азартных игр, как и гармонизированного подхода к их налогообложению.

Механизм взыскания: Специалисты еще обсуждают, как именно снимать налог. Рассматривают варианты налогообложения маржи или доходов операторов, а также косвенный сбор с самих игроков (например, пропорционально интенсивности их игровой активности).

Что еще предлагают

Несмотря на фокус на игорном бизнесе, в документе просчитаны потенциальные поступления и от других секторов, которые в апреле поддержал Европарламент:

Цифровой сбор (около 5 млрд евро в год). Предусматривает 3% налога на чистый оборот от цифровой рекламы, посредничества и монетизации данных пользователей для технологических гигантов с глобальным доходом более 750 млн евро.

Налог на криптоактивы (от 1 млрд до 4 млрд евро в год). Наиболее нестабильная статья доходов из-за волатильности рынка. Рассматривается либо налог на объем транзакций (0,1% от стоимости операций может дать 3–4 млрд евро), либо налог на прирост капитала от крипты (1–2,4 млрд евро).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Эстонии ранее из-за технической ошибки в законе часть онлайн-гемблинга временно не облагалась налогом. Теперь с 1 марта 2026 года ошибка исправлена, и для всех онлайн-игр снова действует единый налог в 5,5%.

