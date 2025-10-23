В ЕС придумали единые правила для блогеров, которые продвигают онлайн-казино: что изменится

Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) представила первые в Европе общие стандарты для инфлюенсеров, продвигающих онлайн-казино. Новые правила призваны защитить несовершеннолетних и сделать рекламу более прозрачной.

Об этом говорится в официальном сообщении EGBA, которая объединяет крупнейших онлайн-операторов ЕС. Отмечается, что соответствующее руководство является первым общеотраслевым набором стандартов инфлуенс-маркетинга в европейском секторе азартных игр.

Документ, в котором изложены эти стандарты, называется "Отвественный инфлюэнсерский маркетинг в азартных играх онлайн" (Responsible Influencer Marketing in Online Gambling). Согласно нему участники рынка обязаны придерживаться ряда принципов:

Запрет рекламы несовершеннолетним – инфлюенсеры должны проверять, чтобы их аудитория состояла преимущественно из лиц 18+.

– инфлюенсеры должны проверять, чтобы их аудитория состояла преимущественно из лиц 18+. Прозрачность – любой контент, связанный с рекламой азартных игр, должен четко обозначаться как рекламный.

– любой контент, связанный с рекламой азартных игр, должен четко обозначаться как рекламный. Отбор партнеров – операторам запрещено сотрудничать с блогерами, которые продвигают вредный или сомнительный контент.

– операторам запрещено сотрудничать с блогерами, которые продвигают вредный или сомнительный контент. Мониторинг контента – предусмотрена регулярная проверка публикаций, чтобы избегать манипуляций и ложных обещаний.

– предусмотрена регулярная проверка публикаций, чтобы избегать манипуляций и ложных обещаний. Ответственное сообщение – инфлюенсеры должны подчеркивать, что азартные игры – это форма развлечения, а не способ заработка.

EGBA заявила, что этот шаг является "саморегулированием индустрии". Ассоциация призвала все страны ЕС присоединиться к инициативе.

"Инфлюенсеры имеют значительное влияние на молодежь, поэтому общие стандарты – это важный шаг для более безопасной и ответственной рекламы азартных игр в Европе", – отметили в EGBA.

Там добавили, что количество рекламы онлайн-казино и ставок через блогеров растет ежегодно, но одновременно усиливается и общественная критика из-за отсутствия контроля. Новые стандарты должны снизить риски и предотвратить развитие игровой зависимости среди молодежи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сразу трех блогеров в Украине оштрафовали за рекламу казино. Каждая из инфлюэнсеров заплатит по 5 млн грн.

