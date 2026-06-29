В Instagram подали в суд из-за фейковой рекламы казино с Роналду

Лицензированные операторы азартных игр Нидерландов подали судебный иск против корпорации Meta (материнской компании Instagram и Facebook). Причиной иска стало массовое распространение рекламы нелегальных онлайн-казино, в которой незаконно использовались изображения звездных футболистов Криштиану Роналду и Вирджила ван Дейка.

Об этом сообщает De Telegraaf. Истцом выступает нидерландская отраслевая ассоциация VNLOK – по её данным, масштабные маркетинговые кампании нелицензированных операторов активизировались на платформах Meta на фоне проведения Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Ключевые факты расследования

Анализ рекламных инструментов Meta выявил системные проблемы с модерацией контента:

в ходе мониторинга было зафиксировано более 70 000 рекламных объявлений азартной тематики ;

; более 95% от общего количества этой рекламы принадлежало нелегальным онлайн-казино;

принадлежало нелегальным онлайн-казино; Meta удалила лишь около 5% от выявленного массива незаконных объявлений.

"Нелегальная реклама на платформах Meta подрывает защиту игроков и разрушает доверие к легальному рынку. Нелицензированные операторы полностью игнорируют ограничения, направленные на предотвращение игровой зависимости, подвергая опасности молодежь и несовершеннолетних", – отмечают в VNLOK.

Позиция сторон и регулятора

Схема работы нелегальных рекламодателей построена на высокой скорости ротации: объявление активно в среднем 1,5–2 дня, после чего автоматически заменяется новым с несколько измененным адресом или названием страницы. Благодаря такому алгоритму нелегальный контент успевает набрать миллионы просмотров до того, как на него отреагируют.

Нидерландский регулятор азартных игр (Kansspelautoriteit) подтвердил, что ежемесячно направляет тысячи жалоб в адрес Meta. Однако существующая система модерации Big Tech-компании работает исключительно по принципу реагирования на жалобы (постмодерация), что напоминает "вытирание пола при открытом кране".

Представители Meta в ответ на критику заявили, что физически не в состоянии остановить каждое незаконное объявление вручную, однако в настоящее время ищут новые технологические способы для автоматической блокировки подобного контента в Facebook и Instagram.

Через суд VNLOK требует от ИТ-гиганта внедрения жесткой проактивной фильтрации, обязательной верификации рекламодателей и немедленного удаления любого несанкционированного игорного контента.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в США также подали иск против компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram. Она могла годами позволять мошенническим гемблинг-сайтам рекламироваться на своих платформах и получать от этого прибыль, при этом уверяя пользователей, что борется с аферами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!