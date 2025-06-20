В Киеве накрыли "межрайонную" сеть нелегальных казино: изъято имущество на 1,5 млн грн

В Киеве обнаружили сеть из пяти подпольных казино, которые работали в разных районах городах. Посетителей в подпольные залы пускали только после проверки через камеры видеонаблюдения.

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Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). Игорные помещения казино располагались в нежилых зданиях в Святошинском и Деснянском районах столицы.

В нелегальной сети казино прошли обыски. В результате детективы изъяли имущество в общей сложности на 1,5 млн грн:

более 150 комплектов компьютерной техники;

сетевое оборудование,

специализированная мебель (около 40 ед.);

битовая техника;

черновая бухгалтерию.

"Детективы провели семь санкционированных обысков по местам расположения незаконных игорных заведений. В ходе следственных действий было обнаружено и изъято имущество, которое использовалось для незаконного предоставления доступа к азартным играм в сети интернет", – сообщили в БЭБ.

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А вот незаконная деятельность казино является уголовным преступлением. Речь идет ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины – "незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей".

Санкции по этой статье предусматривают штраф от 10 000 до 40 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, т. е. от 170 000 до 680 000 грн. Также могут применяться:

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год;

конфискация игрового оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, легальные казино, наоборот, приносят Украине выгоду. Так, доходы госбюджета от гемблинга выросли в 125 раз за первые пять месяцев 2025 года.

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