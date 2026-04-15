В лидеры ворвался неожиданный участник: букмекеры назвали победителя Евровидения-2026

До старта Евровидения 2026 остается меньше месяца, и букмекеры снова обновили прогнозы на победу. В результате в десятку лидеров ворвался новый участник, тогда как фаворит существенно укрепил свои позиции, а место Украины не изменилось.

Об этом свидетельствуют данные Eurovisionworld. Речь идет о Румынии, которая поднялась сразу на 8 место, потеснив Италию и в результате чего Кипр выпал из топ-10 лидеров.

Лидерство в обновленных прогнозах сохраняет Финляндия. Дуэт Linda Lampenius и Pete Parkkonen с композицией Liekinheitin не просто уверенно держится на первой строчке, но и укрепил свои шансы до 30% от букмекеров.

Не изменилась и пятерка лидеров в целом. Второе место пророчат Monroe из Франции с песней Regarde, третье – Дании, от которой Søren Torpegaard Lund споет Før vi går hjem.

Пятерку закрывают Австралия и Греция. От этих стран поедут Delta Goodrem и Akylas соответственно – они исполнят песни Eclipse и Ferto.

Тем временем в десятке произошли изменения. Alexandra Căpitănescu, которая поедет на Евровидение от Румынии с песней Choke Me, поднялась на 8 место, хотя еще неделю назад даже не входила в двадцатку кандидатов. Впрочем ее шансы на победу оцениваются лишь в 3%. Из-за этого Antigoni, которая должна представлять Кипр с песней Jalla, спустилась на 11 позицию.

Тем временем участница от Украины – Leléka с песней Ridnym – остается на девятой строчке рейтинга. Шансы Украины на победу на самом известном песенном конкурсе выросли с 2% до 3%, хотя это значительно меньше, чем было месяц назад, когда букмекеры давали ей 61%.

В то же время следует учитывать, что до самого певческого конкурса прогнозы букмекеров могут неоднократно меняться. Кроме того, результаты самого конкурса нередко существенно отличаются от прогнозов.

