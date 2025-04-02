В мировом футболе подсчитали договорные матчи: сколько обнаружили и где больше всего

В 2024 году по всему миру обнаружили 159 футбольных матчей, которые могли быть связаны с манипуляциями со ставками на спорт, то есть быть договорными. Это на 13 меньше, чем было годом ранее. При этом подозрительные игры концентрируются в основном в Южной Америке.

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Такие данные обнародовали специалисты Starlizard Integrity Services (SIS). Всего аналитики проверили 74 386 игр на национальных и международных соревнованиях

Таким образом, подозрения вызвали всего 0,21% всех проанализированных матчей. Для сравнения, в 2023 году было зафиксировано 171 матч с подозрительными признаками (0,23%).

Самый высокий уровень подозрительных игр наблюдался в Южной Америке, где нашли 67 матчей. Это составляет 0,61% от общего количества рассматриваемых игр в этом регионе.

Большинство этих матчей приходится на клубные турниры – их обнаружено 139. Из них 92 встречи прошли в лигах низших уровней.

Кроме того, выявлено 14 товарищеских матчей, три молодежных игры и один матч среди женщин, которому присвоен самый высокий уровень подозрения. Команды, которые могут замешаны в манипуляциях, не разглашаются.

Матчи, проанализированные SIS, классифицируются как "подозрительные", когда аналитики обнаруживают связь со схемами на ставках, что в свою очередь может указывать на договорные матчи. Хотя уровень подозрений варьируется в зависимости от характера и количества обнаруженных доказательств, SIS считает, что все выявленные таким образом совпадения заслуживают дальнейшего расследования.

Глава SIS Аффи Шейх отметил, что снижение количества подозрительных матчей – положительный сигнал, но призвал к бдительности. "Данные также подчеркивают сохраняющиеся проблемы, в частности, очевидный сдвиг в сторону региона Южной Америки. Это, наряду с сохраняющейся высокой распространенностью подозрительных ставок и подозрительной активностью в товарищеских матчах, подчеркивает постоянную необходимость бдительности и надежных мер по борьбе с манипуляциями матчами", – заявил Шейх.

Starlizard Integrity Services (SIS) – специализированное подразделение Starlizard, лондонской консалтинговой компании по ставкам на спорт. Starlizard предоставляет услуги по обеспечению честности спортивных руководящих органов и ассоциаций с 2010 года.

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