В ОАЭ строят "Лас-Вегас Ближнего Востока" за $5 млрд: когда открытие

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) готовятся к открытию собственного"Лас-Вегаса" – отеля-казино Wynn Al Marjan Island, которое простирается на целый остров в Персидском заливе. Строительство, которое длится уже три года, идет по плану, поэтому открытие запланировано на март 2027 года.

Видео дня

Об этом Khaleej Times заявил Абдулла Аль Абдули, генеральный директор Marjan Properties, являющийся одним из партнеров проекта. Он назвал будущий курорт одним из крупнейших и самых ожидаемых не только в ОАЭ, а во всем регионе.

"Мы стремимся завершить строительство курорта к 2027 году, и идем по этому плану. Если вы посмотрите на стройплощадку, то увидите много работы. Март 2027 года уже близко", – сказал девелопер.

Стоимость Wynn Al Marjan оценивают в 3,9 миллиарда долларов, но вместе с землей цена проекта в целом – 5,1 миллиарда. Комплекс строят на искусственном острове Аль-Марджан площадью более 60 гектаров. В частности курорт будет включать:

казино, площадью 20 900 кв. м;

1542 гостиничных номера;

более 20 заведений питания;

люксовый Enclave;

конференц-центр;

спа;

торговую зону;

пристань для яхт;

частный пляж.

Сейчас из запланированных 70 этажей уже готовы 61. В 2024 году американский оператор казино и отелей Wynn Resorts получил первую в ОАЭ 15-летнюю лицензию коммерческого оператора азартных игр.

Компания уже нанимает персонал: в апреле работу получили 80 сотрудников, и еще 78 вакансий было опубликовано. В планах компании – трудоустроить до 300 работников.

Согласно прогнозу Управления по развитию туризма эмирата Рас-аль-Хайма, что к 2030 году курорт ежегодно будет привлекать более 3,5 миллиона посетителей. Таким образом вероятная прибыль курорта оценивается в 5-8 миллиардов долларов в год, что соразмерно с Лас-Вегас Стрип.

Кроме того, это должно способствовать созданию большого количества предприятий и стимулировать жилищное строительство. Поэтому Wynn Al Marjan Island называют фундаментальным компонентом будущего экономического ландшафта Рас-эль-Хайма.

